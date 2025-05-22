Применение антидроновой «Елки» показали на видео

Перехват «Фурии» ВСУ российским дроном-ПВО «Елка» показали на видео

Российские бойцы перехватили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дрона противовоздушной обороны (ПВО) «Елка» соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Lost Armour.

На видео показано применение перехватчика над городской застройкой. Выпущенный с ручной пусковой установки дрон-ПВО захватил и догнал аппарат противника. Канал подчеркнул, что алгоритмы искусственного интеллекта антидронового перехватчика выполнили задачу, несмотря на усложняющее работу контрастное небо.

«Изначально создаваемый для борьбы с тяжелыми агродронами ("Баба-Яга") перехватчик также отлично показал себя против разведывательных БПЛА, ударных БПЛА самолетного типа, и даже против барражирующих боеприпасов и FPV-дронов (все это есть на счету изделия)», — говорится в сообщении.

«Елка» состоит из ручной пусковой установки и кинетического перехватчика. Аппарат работает по принципу «захватил цель — выстрелил — забыл». Перехват происходит путем столкновения перехватчика с целью. Поэтому «Елка» не несет боевую часть.

В марте стало известно, что разведывательные дроны производства компании ZALA научились уходить от атак FPV-перехватчиков. Аппараты оснастили камерами с технологией машинного зрения, которые дают команду на уклонение при попытке перехвата.