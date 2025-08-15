Специалист по БПЛА рассказал об отставании ВСУ в «войне умов»

«Известия»: ВСУ отстают от Вооруженных сил России в области применения БПЛА

Российские специалисты по применению коммерческих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне СВО превзошли ВСУ в этой области. Об этом «Известиям» рассказали в одном из цехов по ремонту дронов группировки Вооруженных сил России «Центр».

«Не секрет, что в начале массового применения коммерческих БПЛА в боевых действиях некоторые решения, прошивки электроники мы копировали у врага. Сегодня, по словам наших собеседников, ситуация чаще всего обратная. Можно сказать, что в войне умов противник стал отставать от развития российских войск», — говорится в материале.

Ефрейтор Александр Егоров рассказал, что результаты обследования трофейных дронов сразу же передают минимум тысяче специалистов. По его словам, в месяц в мастерской восстанавливают около 350-400 квадрокоптеров стоимостью более 100 тысяч рублей каждый.

Ранее в августе стало известно, что российские бойцы начали применять FPV-квадрокоптеры, оснащенные ручными противотанковыми гранатометами. После выстрела тубус одноразового РПГ автоматически сбрасывается.