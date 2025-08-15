Elbit Systems поставит ВС Израиля авиационные боеприпасы на 260 млн. долл.

ЦАМТО, 14 августа. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 11 августа объявила о заключении двух контрактов общей стоимостью около 260 млн. долл. на поставку современных авиационных боеприпасов Минобороны Израиля.

Подробности продажи, включая номенклатуру боеприпасов и сроки их поставки, не раскрываются.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бецалель Махлис, Elbit Systems продолжает поддерживать Министерство обороны Израиля современными решениями, которые повышают боеготовность ВС страны. Новые контракты подчеркивают приверженность компании поставке передовых технологий, соответствующих меняющимся требованиям армии обороны Израиля.

Новые боеприпасы, пополняющие растущий портфель предложений Elbit Systems, также должны привлечь интерес вооруженных сил других стран мира, с учетом их актуальности для применения в современных боевых действиях.