Войти
ЦАМТО

Elbit Systems поставит ВС Израиля авиационные боеприпасы на 260 млн. долл.

411
0
0
F-16I ВВС Израиля с различным вооружением
F-16I ВВС Израиля с различным вооружением.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 14 августа. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 11 августа объявила о заключении двух контрактов общей стоимостью около 260 млн. долл. на поставку современных авиационных боеприпасов Минобороны Израиля.

Подробности продажи, включая номенклатуру боеприпасов и сроки их поставки, не раскрываются.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Elbit Systems Бецалель Махлис, Elbit Systems продолжает поддерживать Министерство обороны Израиля современными решениями, которые повышают боеготовность ВС страны. Новые контракты подчеркивают приверженность компании поставке передовых технологий, соответствующих меняющимся требованиям армии обороны Израиля.

Новые боеприпасы, пополняющие растущий портфель предложений Elbit Systems, также должны привлечь интерес вооруженных сил других стран мира, с учетом их актуальности для применения в современных боевых действиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
Elbit Systems
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 11:12
  • 10021
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 10:30
  • 79
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 19:31
  • 1
Китайские учёные добились прорыва в развитии квантовых компьютеров - через использование ИИ и «оптического пинцета»
  • 14.08 17:52
  • 1
Минюст запросил позицию Роскосмоса о проведении свадеб на космодромах
  • 14.08 15:55
  • 1
Кавказский "коридор Трампа" — это угроза для России, Ирана и Китая (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 14:52
  • 0
Автономный ИИ-разработчик: начало эпохи самопрограммирующихся алгоритмов
  • 14.08 11:04
  • 1
Telegraph: Украина может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»