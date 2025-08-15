В Северодвинске вывели из эллинга транспорт вооружения "Академик Макеев"

В Центре судоремонта "Звездочка" состоялась торжественная церемония вывода из эллинга морского транспорта вооружения усиленного ледового класса проекта 20181 "Академик Макеев". Как уточнили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, судно разработано конструкторским бюро "Алмаз" по заказу Минобороны РФ и предназначено для погрузки, выгрузки и транспортировки вооружений.

"Конструкторами ОСК проделана работа по глубокой модернизации базового проекта, с применением судовых систем и механизмов российского производства", – отметили в пресс-службе.

Вывод из эллинга морского транспорта вооружения проекта 20181 "Академик Макеев" ОСК

Отметим, что транспорт "Адмирал Макеев" заложили еще в июле 2015 года. После спуска на воду на судне продолжатся достроечные работы – отделка внутренних помещений, завершение монтажных, электромонтажных и окрасочных работ, проведение швартовных испытаний. По завершению достройки и последующего цикла испытаний судно передадут ВМФ России.

Транспорт вооружения назван в честь дважды Героя Социалистического труда Виктора Петровича Макеева – выдающегося отечественного учёного и инженера, руководителя Конструкторского бюро машиностроения (сейчас – Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева), генерального конструктора баллистических боевых ракетных комплексов подводного базирования.

Судно "Академик Макеев" стало развитием линейки проекта 20180. На основе базового проекта конструкторы ОСК разработали целый комплекс судов специального назначения с различными функциональными особенностями: спасательное буксирное судно "Звёздочка", морской транспорт вооружений "Академик Ковалев" и океанографическое исследовательское судно "Академик Александров".