Шпицберген в центре внимания: вот чем обернется милитаризация Арктики (The Economist, Великобритания)

Economist: в Арктике нарастает военное напряжение

В Арктике нарастает военное напряжение, пишет Economist. Издание традиционно обвиняет в этом Россию, забывая при этом, что Запад в нарушение договора использует объекты на Шпицбергене в военных целях — например, для загрузки разведданных с трансполярных спутников.

Соперничество великих держав на крайнем севере вновь привлекает внимание к Шпицбергену

Дороги в Лонгйире, самом северном населенном пункте на планете, обычно перекрывают только расплодившиеся северные олени, но 14 августа несколько дорог в маленькой столице Шпицбергена были перекрыты по иной причине: туда приедут высокопоставленные гости. Премьер-министр Норвегии Йонас Стёре, наследный принц и другие чиновники соберутся на церемонию, посвященную 100-летию норвежского суверенитета над Шпицбергеном. Норвегия, член НАТО, стремится подчеркнуть важность договора о Шпицбергене вековой давности, по которому утверждается ее господство в этой части крайнего севера.

Геополитическая конкуренция в регионе обостряется. 15 августа президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретиться на Аляске. Они обсудят прекращение конфликта на Украине на первой за многие годы двусторонней встрече лидеров двух стран. Оба президента также утверждали о заинтересованности в расширении своего влияния в Арктике.

Шпицберген как европейский форпост в Арктике привлекал к себе мало геополитического внимания за последние десятилетия. Но руководители разведки, военные деятели и политики вновь проявили к нему интерес. Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе говорит, что “огромный интерес” возник после начала конфликта на Украине в 2022 году и после вступления в НАТО Швеции и Финляндии. С тех пор как в начале этого года Трамп предложил забрать Гренландию у Дании в пользу США, внимание к этому вопросу стало повышенным. Европейцы особенно стараются как можно эффективнее утвердить свое присутствие в Арктике. В первой стратегии национальной безопасности Норвегии, опубликованной этой весной, прямо говорится, что “национальный контроль над Шпицбергеном должен быть усилен”.

По большей части Европу беспокоит Россия. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Шпицберген в мае и продвигал там тесные оборонные и разведывательные связи с Норвегией и совместные усилия по отслеживанию “враждебной активности” в Арктике, весьма явно намекая на Россию. Два года назад Россия объявила Норвегию недружественной страной, ограничив дипломатические отношения ввиду поддержки Норвегией Украины. Глава разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсенес называет свою страну “глазами и ушами” НАТО на крайнем севере; недавно тот рассказывал в Лондоне про все более агрессивную внешнюю политику России.

Он отмечает, что Россия обвиняет НАТО в “желании милитаризировать Арктику”. Владимир Путин заявил об этом в марте в Мурманске. Россия также утверждала, что Норвегия использует объекты на Шпицбергене в военных целях в нарушение договора. Норвегия это отрицает.

Сама же Россия вновь открывает или создает новые гражданские и военные базы в Арктике, в том числе и на относительно близкой Земле Франца-Иосифа. Россия обладает самым крупным военным и гражданским присутствием в регионе, включая большой флот ледокольных судов. Россия также сотрудничает в регионе с Китаем, который провозгласил себя “приарктической” державой. Москва также стремится развивать регион в качестве транспортного маршрута для экспорта нефти и газа в Азию.

Глава разведки Норвегии предполагает, что на действия России в Арктике также влияют последствия конфликтана Украине. Расширение НАТО означает, что у России меньше свободы для осуществления военной и иной деятельности в Балтийском море. Чтобы компенсировать это, она, похоже, хочет получить больше возможностей в Арктике. Относительная близость Шпицбергена к важному для российского военно-морского флота с ядерным оружием порту на Кольском полуострове также вызывает беспокойство у России.

Вторая причина для беспокойства России, — это тот факт, что Шпицберген дает западным державам преимущество в плане разведки. Большое количество приемников Starlink и других антенн в горах над Лонгйиром используются для загрузки данных с трансполярных спутников в гражданских целях. Хотя по договору о Шпицбергене Норвегии запрещается использовать подобные объекты в военных целях, Россия иногда заявляет, что, несмотря на это, имеет место военная деятельность, тем не менее, имеет место. Норвегия это отрицает.

Может ли такая горячая перепалка однажды перерасти во враждебные действия? Страны НАТО предполагают, что они уже происходят.

Они говорят о якобы имеющей место российской диверсии в Арктике. В 2022 году были отслежены российские траулеры, которые пересекли место, где проходил подводный кабель связи, соединявший материковую Норвегию со Шпицбергеном. Кабель был перерезан сначала около материка, а затем и около самого Шпицбергена.

Некоторые тревожатся, что это может стать предвестником более серьезных военных угроз. В ноябре глава немецкой разведки Бруно Каль описал сценарий, в соответствии с которым Россия проверит приверженность членов НАТО принципу совместной обороны (утвержденный в статье 5), предприняв гибридную атаку на Шпицберген. Некоторые инциденты вызывают подозрение, но не являются агрессией. Например, в июле коммерческие авиалайнеры, приближавшиеся к Шпицбергену, сообщали о помехах в сигналах GPS.

Расположение Шпицбергена несет и выгоды, и неудобства для Норвегии. Важно отметить, что Россия признает договор о Шпицбергене, по которому он остается за Норвегией, даже несмотря на то, что Советский Союз в 1940-х годах некоторое время пытался заставить своего соседа отказаться от него в пользу двустороннего соглашения между двумя странами. Норвегия отказалась. Трудность заключается в том, что по этому же договору гражданам других стран предоставляется право селиться и эксплуатировать территорию на Шпицбергене. Это относится и к России. Российская горнодобывающая компания "Арктикуголь" десятилетиями действовала в городе Баренцбург, расположенному всего в 40 километрах от Лонгйира. Также существовало и несколько других небольших шахтерских поселков, управляемых русскими.

Одной из задач Норвегии является сохранение Лонгйира как жизнеспособного экономического форпоста и, что особенно важно, поддержание там круглогодичного проживания населения. Все жители Шпицбергена живут там не на постоянной основе — из-за ограниченного медицинского обслуживания слишком молодым и слишком пожилым людям не рекомендуется проживать там. На протяжении большей части прошлого столетия территория в основном использовалась для добычи угля. Но 30 июня была закрыта последняя норвежская шахта. Один норвежец на Шпицбергене, Свейн Йонни Олбриг, шахтер, проживший на острове 50 лет, отмечает, что Россия не будет закрывать свою собственную угольную шахту в Баренцбурге. Он полагает, что поскольку Россия и Китай проявляют все больший интерес к освоению природных ресурсов Арктики, это в конечном итоге побудит западные страны тоже возобновить добычу полезных ископаемых на Шпицбергене.

Однако более вероятно, что Норвегия удвоит усилия по превращению Шпицбергена в центр исследований и туризма. В Лонгйире уже работает исследовательский центр, в котором работают норвежские и международные ученые. Некоторые шахтеры могут быть вновь наняты на строительные работы по мере строительства все большего количества жилья лучшего качества, отчасти для того, чтобы справиться с последствиями таяния вечной мерзлоты. В долгосрочной перспективе таяние морского льда в Арктике также может привести к росту судоходства в Арктике, в том числе на Шпицбергене.

Конфликт на Шпицбергене маловероятен, даже в случае усиления конкуренции за влияние в регионе. В сонный городок Лонгйир, который на карте располагается у самого края, наверняка зачастят с визитами военные, политики и представители разведки. Интерес со стороны России также будет только возрастать.