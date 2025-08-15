Войти
ЦАМТО

Renk Group AG может перенести производство оружия для Израиля из ФРГ в США

Renk Group AG
Renk Group AG.
Источник изображения: www.renk.com

ЦАМТО, 14 августа. Немецкая оборонная компания Renk Group AG рассматривает возможность переноса производства оружия для Израиля в США в связи с решением властей ФРГ о приостановке поставок вооружения Израилю.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу фирмы Александра Загеля.

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил о разочаровании решением Германии.

"Немецкая оборонная компания Renk Group AG сообщила, что она может перенести производство, нацеленное на Израиль, на американский завод в качестве ответа на решение канцлера Ф.Мерца на приостановку поставок ряда вооружений этой стране", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на А.Загеля.

Как отметил глава компании, руководство "начало разрабатывать план Б", потому что фирма связана с Израилем долгосрочными контрактами.

Как напоминает "РИА Новости", ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Б,Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
США
Компании
Renk
