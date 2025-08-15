Глава МО Италии: Киеву придется пойти на компромисс между справедливым и приемлемым

Гуидо Крозетто признал, что ЕС не имеет роли в переговорном процессе по Украине

РИМ, 14 августа. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что Владимир Зеленский должен пойти на компромисс между справедливым и приемлемым. Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.

"Зеленский знает, что после трех лет войны задачи, которые он ставил, должны быть изменены, он не может получить все и должен найти компромисс между справедливым и приемлемым", - сказал министр.

Он признал, что ЕС не имеет роли в переговорном процессе по Украине. "Присутствие ЕС на саммите не гарантировало бы безопасности в будущем. ЕС в своем нынешнем виде не является государственной единицей. [Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен представляет управляющую, бюрократическую и валютную администрацию. У ЕС нет внешней политики, нет избранного народом лидера. У него нет веса, потому что сообщество нельзя приравнять к США или России", - считает министр.

15 августа на Аляске ожидается встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Участие Зеленского и представителей европейских стран не предусмотрено, но Трамп обещал потом их проинформировать о результатах переговоров.