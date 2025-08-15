Владимир Зеленский, в центре, осматривает завод по производству армейских боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, 22 сентября 2024 года.

FT: площадь военных заводов в Европе расширилась в три раза после 2022 года

Давно обещанное возрождение оборонной промышленности в Европе начинает воплощаться не только в политических заявлениях, но также в бетоне и стали, пишет FT. Количество оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Несмотря на раздувание нарратива о "российской угрозе", именно Запад готовится к войне.

Лора Дюбуа (Брюссель), Давид Джамбазов (София), Крис Кук (Лондон) (Laura Dubois, David Djambazov, Chris Cook)

Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Они занимают уже более 7 миллионов квадратных метров новых промышленных площадей, а перевооружение Европы приобретает исторический масштаб.

Согласно анализу Financial Times, проведенному на основе данных радиолокационных спутников и охватывающему 150 объектов 37 компаний, строительная активность на европейских оружейных площадках активизировалась после начала российско-украинского конфликта в 2022 году.

Полученные данные говорят о том, что давно обещанное возрождение оборонной промышленности в Европе, вызванное вливанием государственных субсидий, начинает воплощаться не только в политических заявлениях или обещаниях по расходам, но также в бетоне и стали.

Это происходит на фоне споров правительств стран ЕС о том, как сохранить поставки оружия Киеву, а также восстановить собственные запасы в условиях возможного отказа США от своих обязательств.

Опираясь на данные более 1000 прохождений спутников с РЛС, издание Financial Times проанализировало изменения в местах производства боеприпасов и ракет, которые являются двумя основными критическими ресурсами в поддержке Западом Украины.

Спутники Sentinel-1, управляемые Европейским космическим агентством, излучают радиолокационные импульсы и регистрируют их отраженный сигнал в процессе так называемого "обратного рассеяния", которое позволяет выявить изменения на поверхности. Согласно полученным данным, примерно на трети исследованных объектов были замечены признаки расширения территории или строительных работ.

Масштабы и объем выявленных работ свидетельствуют о новом этапе перевооружения, когда Европа переходит от мирного времени к созданию промышленной базы для ведения войны.

Старший научный сотрудник Азиатско-Тихоокеанского форума и бывший директор отдела контроля за вооружением НАТО Уильям Альберк сказал, что "это глубокие и структурные изменения, которые изменят оборонную промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При массовом производстве снарядов начнут поступать металлы и взрывчатые вещества, что снизит стоимость и сложность производства ракет".

Большинство оборонных компаний отказались комментировать результаты данного исследования, сославшись на соображения безопасности.

Согласно анализу, площади, на которых были зафиксированы изменения, увеличились с 790 000 квадратных метров в 2020-21 годах до 2,8 миллионов квадратных метров в 2024-25 годах. Фотосъемка этих участков подтвердила, что изменения были вызваны проведением земляных работ, строительством новых зданий и прокладкой дорог.

Среди объектов с наибольшими изменениями можно отметить совместный проект немецкого оборонного гиганта Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding, которая построила огромный объект по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Варпалоте на западе Венгрии.

Согласно пресс-релизу, первый завод на территории Венгрии был завершен в июле 2024 года. На нем будут производиться 30-мм боеприпасы для боевой машины пехоты KF41 Lynx компании Rheinmetall.

"Мы не можем комментировать предполагаемые очертания наших производственных объектов на спутниковых снимках по соображениям корпоративной безопасности", — представитель Rheinmetall Патрик Рохманн.

Как заявили в Rheinmetall, строительство продолжается, поскольку на данном объекте планируется производить также другие виды боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские снаряды и 120-мм боеприпасы для танка Leopard 2 и, возможно, Panther. На площадке также будет располагаться завод по производству взрывчатых веществ.

Радары могут уловить небольшие изменения, которые трудно различить на обычных спутниковых снимках. Издание Financial Times сравнило снимки, сделанные с помощью радаров в одни и те же весенние месяцы с марта по май, чтобы свести к минимуму сезонные эффекты, например, отсутствие листвы на деревьях, и проверило полученные данные, чтобы избежать путаницы с другими видами деятельности.

На взрывоопасных объектах часто встречаются земляные гряды в качестве защитных элементов, которые трудно заметить на оптических снимках, или группы небольших зданий.

В ходе анализа было изучено 88 объектов, связанных с программой ЕС по поддержке производства боеприпасов (программа ASAP), в рамках которой было инвестировано 500 млн евро для устранения определенных проблем в производстве боеприпасов и ракет. Обе компании Rheinmetall и Roxel получили поддержку ASAP.

На 20 предприятиях, получивших финансирование в рамках программы ASAP, наблюдается явное расширение производства, включая строительство новых заводов и дорог. На 14 объектах наблюдаются небольшие изменения, например, строительство новых автостоянок. Остальные объекты либо не расширялись, либо являлись офисными и исследовательскими зданиями.

Для сравнения Financial Times также проанализировала компании, которые не получили финансирование ЕС в рамках программы ASAP. К ним относятся 12 объектов, которые были включены в список ожидания ASAP, и 50 других объектов в ЕС и Великобритании, связанных с производством ракет. Анализ показал, что компании, получившие средства в рамках ASAP, расширялись быстрее остальных.

В некоторых случаях, например, на заводе BAE Systems на севере Англии, строительные работы не были зафиксированы, поскольку существующее здание завода было использовано повторно.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила Financial Times, что расширение производства — это "очень позитивное и необходимое развитие". Она также отметила, что "крайне важно", чтобы оборонная промышленность была готова обеспечить растущие расходы НАТО и "эффективно" использовать деньги налогоплательщиков.

Большая часть изменений на площадках в рамках программы ASAP пришлась объекты, предназначенные для производства снарядов. Это отражает приоритеты, отдаваемые производству боеприпасов, а также размер территорий, которые необходимы этим заводам.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил Financial Times, что с момента начала конфликта годовые мощности Европы по производству боеприпасов выросли с 300 тысяч до 2 миллионов к концу этого года.

Расширение Rheinmetall составит значительную часть этого роста. Компания заявила, что ее годовые мощности по производству 155-мм снарядов вырастут с 70 тысяч в 2022 году до 1,1 миллиона в 2027 году.

Официальные лица и инсайдеры отрасли говорят, что фактический объем производства в Европе, скорее всего, будет значительно ниже потенциальных возможностей. Оценить точное влияние финансирования программы ASAP также сложно, поскольку многие производители уже имели планы по росту производства, когда о программе финансирования была объявлено в 2023 году.

Значительную роль сыграли и другие государственные расходы. В немецкой штаб-квартире в Шробенхаузене компании MBDA по производству ракет хорошо видны новые дороги и строительные работы. Радар выявил изменения, затронувшие 94 тысячи квадратных метров территории с 2022 года.

На расширение производства переносных ракет Enforcer было выделено 10 миллионов евро посредством программы ASAP совместно с двумя компаниями-партнерами.

Однако растущий поток заказов на другое оборудование также способствовал расширению производства. Этот же завод получил заказ от НАТО на сумму 5,6 миллиарда долларов на производство до 1000 зенитных ракет Patriot GEM-T на европейской территории.

"Объем заказа позволит компании MBDA наладить в Германии производство ракет Patriot, а также их основных компонентов", — заявил директор MBDA Germany Томас Готтшильд.

Норвежский производитель Kongsberg открыл ракетный завод в июне 2024 года, получив финансирование в размере 640 миллионов норвежских крон (62 миллиона долларов) для увеличения производства ракет, включая 10 миллионов евро от программы ASAP. "Расширение привело к заметному увеличению наших общих мощностей по производству ракет", — сказал представитель компании Ивар Сименсен.

Британская компания BAE Systems получила поддержку от британского правительства, а также увеличился объем заказов от Министерства обороны Великобритании. С 2022 года компания инвестировала более 150 миллионов фунтов стерлингов в свои британские заводы по производству боеприпасов.

На спутниковых снимках завода Glascoed в южном Уэльсе хорошо видны земляные работы. Компания BAE утверждает, что после запуска в этом году нового завода по наполнению снарядов взрывоопасными веществами мощность производства 155-мм снарядов увеличится в шестнадцать раз.

Как сообщает Европейская комиссия, Евросоюз ведет переговоры о новой оборонной программе объемом 1,5 миллиарда евро, которая "похожа на программу ASAP" и будет предоставлять гранты, а также финансировать совместные закупки.

Комиссар по обороне ЕС Андрюс Кубилюс сказал, что комиссия изучает возможность использования аналогичных методов "для стимулирования промышленности к расширению производства в других областях". Приоритетными областями является производство ракет и средств противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников.

Производители высоко оценили программу ASAP. Представитель норвежско-финского производителя Nammo Торстейн Корсволд сказал, что программа "способствовала тому, чтобы помочь Nammo сделать особо важные инвестиции в производство".

Nammo получила около 55 миллионов евро в рамках программы ASAP для расширения производства снарядов, ракетного топлива и пороха, а также для участия в проекте стоимостью 41,4 миллиона евро с другими производителями.

Значительное расширение производства хорошо видно на финской производственной площадке Nammo в Вихтавуори.

По словам Корсволда, необходимо разработать аналогичные программы и в других областях. Он отметил, что "ракеты противовоздушной обороны, а также взрывчатые вещества в настоящее время производятся в очень небольших количествах".

Эксперты также считают, что возможности нанесения ударов большой дальности остаются серьезной проблемой для Европы и НАТО в целом, поскольку Россия опережает своих противников.

Исследователь из Университета Осло Фабиан Хоффман считает, что ракеты имеют решающее значение для уверенного сдерживания превосходящих наземных сил России. "Ракеты — это предпосылка для победы НАТО, так как нам сложно угнаться за темпами производства в России, — сказал Хоффман. — На фоне резкого роста оборонной промышленности России лучшее, что мы можем сделать, — это создать условия для надежного сдерживания. Если Россия будет стрелять в нас, мы будем стрелять в ответ. Но для этого нам придется резко увеличить производство" (Россия никогда не угрожала западным странам, которые в свою очередь как раз "готовятся стрелять" в Россию, захватывать Калининград и заявляют о других подобных провокациях — прим. ИноСМИ).

Хотя расширение производства желательно, Хоффман считает, что "производство небольших реактивных двигателей для ракет дальнего радиуса действия является сложным вопросом" для европейского ракетостроения. Он предположил, что наряду со взрывчатыми наполнителями они могут стать следующей целью будущих программ расходов ЕС.

Методика исследований

Каждый объект был проверен изданием Financial Times с помощью оптических фотографий, что помогло подтвердить выводы.

Кроме того, Financial Times использовала различные статистические данные для анализа выявленных работ, все из которых подтверждали одни и те же общие выводы.

Например, одна из методик, которая была гораздо более эффективной в отношении общего объема исследованных территорий, показала заметное увеличение объема строительных работ на участках, связанных с программой ASAP, по мере поступления средств.

Эта модель также помогла оценить объем территорий с завершенными строительными работами, на которые пришлось около 70% выявленных изменений после 2022 года.

Увеличение объема земляных работ в 2024-25 гг. говорит о том, что за ними может последовать строительство прочих объектов.

Спутниковые карты Адити Бхандари и Джастина Уильямса. Спутниковые снимки от Planet Labs.

В данную статью были внесены исправления по поводу расположения Варпалоты в западной, а не в южной Венгрии.