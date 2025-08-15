Охота на "Сапсана": как Россия борется с украинской ракетной угрозой

ФСБ России совместно с Министерством обороны РФ провели спецоперацию, результатом которой стало уничтожение украинских предприятий, разрабатывавших дальнобойную баллистическую ракету "Сапсан". ТАСС — о ракетных амбициях Киева и о том, как Россия не допускает появления такого оружия у соседей-националистов

После распада СССР на территории Украины оказалось около четверти предприятий оборонно-промышленного комплекса единой страны, некогда связанных производственной кооперацией. Среди таких предприятий были огромный по площади Южный машиностроительный завод ("Южмаш"), массово производивший баллистические ракеты, "Мотор Сич" — одно из крупнейших предприятий по производству турбореактивных двигателей. К 1991 году на территории Украинской ССР было сосредоточено порядка трети промышленного потенциала Союза, множество научно-исследовательских институтов. Независимая Украина в своих новообретенных границах внезапно стала ядерной державой, так как на территории бывшей союзной республики располагались 176 шахтных пусковых установок баллистических ракет и тактическое ядерное оружие. По числу атомных боеприпасов страна стала третьей в мире после России и США. После ряда непростых переговоров ядерное оружие было вывезено на территорию РФ.

В годы независимости Украина создала и совместно с Россией производила несколько космических ракетных комплексов — "Циклон-2", "Циклон-3", "Зенит-2", "Зенит-3SL", "Днепр" — на базе советских разработок и межконтинентальных баллистических ракет. После госпереворота в 2014 году Киев прекратил сотрудничество с Россией, а "Южмаш", участвовавший в совместных с РФ космических программах, начал терять заказы и квалифицированные кадры. Помимо этого, Украина разработала и предлагала иностранным заказчикам реактивные системы залпового огня "Ольха", крылатые ракеты "Нептун" и другое вооружение.

"Сапсан" не взлетел

После начала специальной военной операции Россия уничтожала военную промышленность Украины, проводя ее демилитаризацию. Под удар неоднократно попадали предприятия, способные производить ракетное вооружение. При этом специалисты обсуждали возможность создания киевским режимом, проигрывающим на поле боя, радиоактивной "грязной бомбы" для удара по территории России — Украина обладала необходимыми компетенциями, носителями такого заряда, а также большим количеством отходов атомных электростанций.

21 ноября 2024 года Вооруженные силы РФ поразили цеха "Южмаша" баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в безъядерном исполнении.

14 августа 2025 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что Федеральной службой безопасности РФ совместно с российским Минобороны проведена спецоперация, в результате которой поражены украинские предприятия, создававшие оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Сапсан". ФСБ получила точные координаты зданий, задействованных в работах над "Сапсаном", а также информацию о средствах противовоздушной обороны этих объектов в Днепропетровской и Сумской областях, что позволило нанести им огневое поражение.

Дальнобойная баллистическая ракета, способная ударить вглубь территории России, разрабатывалась при содействии специалистов одной из стран Западной Европы и финансовой поддержке Германии. Из переговоров сотрудников украинского оборонпрома, добытых российскими спецслужбами и опубликованных изданием RT, стало известно, что "Сапсан" маскируется под контейнер, раскрывающийся перед пуском ракеты, а также о планах выпускать до 200 таких боеприпасов в месяц.

"Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили <…> в том числе на длительный срок блокировать реализацию украинской стороной программы "Сапсан", — сообщил ТАСС оперативный сотрудник ФСБ России.

Ракетная угроза Киева

В ноябре 2024 года бывший генеральный директор российской промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко в интервью ТАСС напомнил, что после прекращения сотрудничества украинского ракетно-космического предприятия с Россией в 2014–2015 годах все программы на заводе были свернуты. "На тот момент мне и многим казалось, что судьба "Южмаша" предрешена, — сказал он. — Завод закроется, заказов нет. Но вдруг неожиданно появились интересанты. Это, прежде всего, Northrop Grumman, в его же лице — Пентагон".

По мнению Смоленко, сотрудничество Минобороны США с Киевом шло через подставную компанию Firefly Aerospace, которую американская корпорация Northrop Grumman приобрела за $1. "Соответственно, когда в лице Firefly на "Южмаш" зашел Пентагон, то туда пришли те компетенции, то оборудование, которое нужно было, — то, чего недоставало "Южмашу" для производства", — выразил мнение эксперт. Таким образом, к примеру, украинское предприятие получило технологии производства композитных корпусов ракет.

По его словам, в деле "перевооружения" "Южмаша" поучаствовала и Великобритания. "Британцы дали новую технологию — карбоновые нити, оплетка, — сказал Смоленко. — Это такой аттракцион невиданной щедрости. Казалось бы — с чего вдруг? А вот в чем тут дело. В Британии нет МБР собственной разработки — американцы не дали британцам сделать эти ракеты. "Южмаш" как раз и помогает сделать ракету". "[Американцы] сохраняют специалистов, потому что "Южмаш" — это не цеха, не станки и не оборудование, это люди. В КБ "Южное" работают 4,5 тыс. математиков, айтишников, конструкторов, инженеров. Они все это время не сидели, работали и развивались", — поделился мнением экс-глава российской промышленной группы "Южмаш".

В интервью 2024 года Вячеслав Смоленко напомнил, что еще до начала спецоперации Южный машиностроительный завод испытал оперативно-тактическую ракету "Гром-2". Ее дальность оценивается в 500 км, однако эксперт предположил, что специалисты "Южмаша" могли ее значительно увеличить.

Модель пусковой установки берегового ракетного комплекса “Нептун” и крылатой ракеты на стенде украинской компании NAUDI (National Association of Ukrainian Defense Industries) в ходе выставки вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби. Источник: © Виктор Бодров/ ТАСС

Минобороны РФ отчитывалось как о перехвате запущенных ракет ОТРК "Гром-2", так и об уничтожении наземных пусковых установок комплекса. Кроме того, Украина обстреливает территорию России противокорабельными ракетами "Нептун", которые российские зенитчики также сбивают.

В беседе с ТАСС, комментируя спецоперацию ФСБ и Минобороны России 14 августа 2025 года, Смоленко выразил мнение, что "Южмаш" — настолько огромный завод, что уничтожить его не так легко и он будет всегда представлять угрозу. "И самую большую угрозу он будет представлять, если, не дай бог, эта полоумная Украина останется и на ней будет "Южмаш", — добавил он.

Виктор Бодров, Анастасия Давыденко