Вестник Мордовии

Какие самолеты, танки, БМП и БТР Азербайджан может отправить ВСУ

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В социальных сетях обсуждается возможность передачи ВСУ властями Азербайджана имеющейся у их армии различной боевой техники. Например, в телеграм-канале "Солдат Удачи" перечисляются образцы танков, различных легких бронемашин, а также самоходно-артиллерийских установок, эксплуатирующихся сухопутными войсками этого закавказского государства.

В частности, упоминаются основные боевые танки Т-90С, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины с противотанковыми ракетами "Хризантема-С", "Корнет".

Также имеются самоходные артиллерийские установки 2С19М1 "Мста-С и 120-мм самоходные орудия 2С31 "Вена", тяжелые 220-мм огнеметы ТОС-1А "Солнцепек", 300-мм реактивные установки "Смерч".

В системе противовоздушной обороны страны используются комплексы С-300ПМУ2 "Фаворит" и ракетно-пушечные "Панцирь-С1". Возможно, в ВСУ также отправятся штурмовки Су-25 и МиГ-29.

Правда, некоторые эксперты считают, что, если Баку и отважится на какую-то поставку техники, то это будут образцы попроще и постарее. Например, у Азербайдана с учетом армянских трофеев имеется более четырех сотен Т-72А, Т-72Б и Т-72М1 "Аслан" ("Лев").

Последние доработаны с помощью Израиля и получили тепловизоры наводчика и механика-водителя, цифровой баллистический вычислитель, улучшивший точность стрельбы, новые средства связи натовского образца, усовершенствованное противопожарное оборудование, датчик "свой-чужой" и навигационную систему GPS.

Кроме того, имеются более трехсот пятидесяти БМП-1/2, около двух сотен БТР-70/80А. Что интересно, "семидесятые" были когда-то проданы Украиной. Есть также около 330 МТ-ЛБ.

Также военная промышленность выпускает большой перечень различных образцов стрелкового оружия, боеприпасов, минометов и др.

Азербайджан
Израиль
Украина
2С31 Вена
96К6 Панцирь-С1
БМП-1
БМП-3
БТР-70
БТР-82
БТР-82А
Мста-С
МТ-ЛБ
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Солнцепёк
Су-25
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Хризантема-С
GPS
