МИД Германии: ФРГ профинансирует поставки американских вооружений Украине на 500 млн. долл.

ЦАМТО, 14 августа. Германия профинансирует поставки американских вооружений Украине на сумму до 500 млн. долл. в рамках механизма НАТО PURL, предусматривающего передачу Киеву военной техники и боеприпасов из США на деньги европейских партнеров и Канады.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство иностранных дел ФРГ.

"Германия наряду с другими союзниками готова… профинансировать один из первых комплексных пакетов поддержки на общую сумму до 500 млн. долл. в рамках механизма PURL", – говорится в распространенном пресс-службой МИД сообщении.

НАТО будет координировать реализацию этого решения, обеспечивая при этом удовлетворение "самых насущных потребностей" Украины и включение в пакеты помощи оборонной продукции, которую европейцы и канадцы не производят или могут поставить Киеву медленнее, чем США, уточняется в релизе.

Как напоминает "РИА Новости", ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать в себя батареи Patriot, а не только ракеты к ним. По данным СМИ, в Вашингтоне настаивают, чтобы Германия закупила вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.