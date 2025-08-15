Премьер Фиала: в рамках "чешской инициативы" в 2025 году ВСУ поставлен миллион артиллерийских снарядов

ЦАМТО, 14 августа. Украине в 2025 году в рамках "чешкой инициативы" по боеприпасам поставлен 1 млн. крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил чешский премьер Петр Фиала.

"Могу сообщить, что на сегодняшний день мы уже поставили (в 2025 году – ред.) на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках "чешской инициативы" по боеприпасам", – заявил П.Фиала.

Как напоминает агентство, весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В частности, Германия, как сообщил 7 июля в Праге журналистам глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, вложила в инициативу более 1 млрд. евро.

По данным Минобороны Чехии, в 2024 году, таким образом, было собрано и передано Украине более 1,5 млн. артснарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 млн. крупнокалиберных артснарядов.