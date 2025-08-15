Эксперт Степанов: Киев в ближайшее время будет зависеть от поставок ракет

Уничтожение всего потенциала говорит о том, что данные предприятия вряд ли смогут в ближайшее время восстановить в полном объеме производственный цикл, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Украина не в состоянии в ближайшее время восстановить мощности для производства ракетных комплексов, уничтоженных точными ударами ВС РФ в ходе совместной операции ФСБ и Минобороны России, и теперь полностью зависит от западных поставок этого типа вооружений. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Уничтожение всего указанного потенциала, остатков еще де-факто наследия советского военно-промышленного комплекса, говорит о том, что данные предприятия вряд ли смогут в ближайшее время восстановить в полном объеме производственный цикл, а Киев фактически остался на стопроцентном зависимом внешнем снабжении с точки зрения компонентов и элементной базы, химической основы для производства боеприпасов, взрывчатых веществ и не способен продолжать решение задач по самостоятельному производству ракетных комплексов без устойчивых поставок со стороны НАТО", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что ключевым моментом является комплексный характер проведенной операции, ее межведомственная организация, оперативное содержание и участие ключевых специалистов спецслужб, которые смогли своевременно и достоверно обеспечить доступ к ценной информации для наведения высокоточных средств поражения. Силами ФСБ была проведена масштабная работа по выявлению сил и средств противника, позволившая вскрыть места дислокации ключевых объектов военной промышленности, выявить представителей кадрового состава спецслужб Украины, задействованного в обеспечении контрразведывательного режима на данных предприятиях, разоблачить их агентуру, а также нейтрализовать планы Киева по применению ракетного вооружения по территории РФ. При этом Степанов не исключает того, что украинскими террористами планировалось в том числе использование так называемой "грязной бомбы", которая могла бы нести существенную угрозу как для гражданского населения России, так и экологической безопасности в потенциальной зоне поражения.

В Центре общественных связей ФСБ России сегодня сообщили, что службой во взаимодействии с Министерством обороны РФ в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан". Поражены четыре предприятия - два в Павлограде Днепропетровской области и два в городе Шостке Сумской области.