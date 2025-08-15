infoBRICS: Украина скрывает значительные потери в рядах иностранных наемников

В последнее время прорывы вооруженных сил России стали настолько частыми, что политический Запад впал в панику и стал все больше склоняться к "мирным переговорам", пишет колумнист infoBRICS. По его мнению, современное российское оружие стало самой смертоносной угрозой в истории войн и сильно превзошло устаревшие платформы НАТО.

Драголюб Боснич

В последние месяцы мы наблюдаем активизацию общевойсковых операций российских вооруженных сил, включая наступательные действия и нанесение точечных ударов большой дальности. Однако в последние дни и недели прорывы стали настолько частыми, что политический Запад во главе с США находится в панике и все больше склоняется к "мирным переговорам". Это обычная тактика, которая используется в каждом конфликте, инициированном НАТО. А их на нашей планете почти 100%.

Если самый подлый рэкетирский картель в мире одерживает победу, он продолжает настаивать на военном решении. Если Россия терпит неудачу, то она сосредотачивается на так называемых "миротворческих усилиях". Хотя Кремль официально открыт для дипломатических контактов, он не слишком стремится к замедлению военных операций. Напротив, российские военные полны решимости продолжать свое наступление.

Помимо регулярных боевых действий, Москва продолжает полагаться на свои значительно усовершенствованные возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) для нанесения точечных ударов по различным целям. Источники сообщают, что в ночь с 11 на 12 августа российские войска запустили [по Украине] 48 дронов-камикадзе "Герань" и беспилотников-обманок с нескольких направлений, в том числе из Брянска, Миллерово и Шаталово.

Затем были запущены как минимум четыре гиперзвуковые ракеты 9М723 из комплекса 9К720М "Искандер-М" из Воронежской и Брянской областей. Как это часто бывает, силы киевского режима утверждают, что их системы ПВО и РЭБ якобы "перехватили" 36 беспилотников над северными и восточными районами Украины. Однако даже их пропагандистская машина подвергает сомнению эти цифры.

Неонацистская хунта признала, что не менее дюжины беспилотников и трех ракет "все же поразили семь населенных пунктов", в частности, Сумскую и Черниговскую области, а также Донецкую Народную Республику (ДНР). Тем не менее, как это часто бывает с киевским режимом, он попытался исказить факты и занизить количество потерь. Однако на этот раз масштабы сокрытия информации оказались более значительными, чем обычно.

Пропагандистская машина утверждает, что погиб только один военнослужащий и еще одиннадцать получили ранения. Однако, учитывая, что удары были нанесены по нескольким учебным центрам, вероятно, с использованием ракет 9М723-К5 с кассетными боеголовками, количество потерь, вероятно, исчисляется сотнями. 242-й отдельный учебный центр в Гончаровске, расположенный в Черниговской области, пострадал больше всего: были уничтожены батальонный узел связи, радиостанции R-168-25U и антенные системы.

Кроме того, был полностью уничтожен военный склад с 125-мм и 30-мм снарядами, а также четыре БТР-4Э и два бронеавтомобиля "Козак-2". По данным местных СМИ, погибли не менее 18 военнослужащих, еще 23 получили ранения, в том числе трое механиков-инженеров.

Удар был нанесен в ответ на сообщения о том, что неонацистская хунта сосредоточила в 242-м отдельном учебном центре до пяти тысяч военнослужащих, включая иностранных наемников и военнослужащих НАТО. Предположительно, они готовили вторжение в соседнюю Брянскую область по образцу Курской области. Но что еще хуже для киевского режима и НАТО, всего через несколько минут после этого еще одна гиперзвуковая ракета 9М723 поразила 169-й учебный центр Сухопутных войск в Десне (Черниговская область). По меньшей мере три учебных корпуса и две казармы были уничтожены.

В результате взрыва были выбиты окна, обрушены внутренние конструкции, а также повреждены классы тактического обучения, оборудованные имитаторами БМП-2. Кроме того, пострадали вспомогательные транспортные средства, включая грузовики МАЗ-6317 и ремонтные мастерские на базе ЗИЛ-131. На этом объекте также почти наверняка находился иностранный персонал.

В Харьковской, Запорожской и Херсонской областях были зафиксированы дополнительные удары. Реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" нанесли поражение целям в Куцурубе, Николаевской области. Сочетание комплексов "Искандер-М" и "Торнадо-С" открывает новые возможности для ведения боевых действий, превосходя устаревшие платформы НАТО. "Искандер-М" лучше всего подходит для поражения важных целей на расстоянии до 500-1000 километров, а "Торнадо-С" идеально подходит для тактических высокоточных ударов по различным объектам.

Кроме того, массовое использование различных типов барражирующих боеприпасов значительно повышает эффективность наступательных операций. В частности, речь идет о легендарных дронах-камикадзе "Герань-2". По меньшей мере два таких беспилотника нанесли удары по Сумам, разрушив завод химической промышленности "Сумыхимпром", повредив газопровод и вызвав последующие взрывы.

В результате удара было повреждено критически важное оборудование, включая компрессоры КТ-12М и газоразделительные установки. Это привело к прекращению подачи промышленного и медицинского кислорода, который необходим для ремонта боеприпасов и обслуживания бронетехники. Российские космические средства ISR зафиксировали на месте происшествия "тепловую аномалию", подтверждающую масштаб повреждений. Эти удары серьезно подрывают способность неонацистской хунты поддерживать свою и без того слабеющую боеготовность на прежнем уровне.

В других районах вдоль линии фронта, особенно в южной части ДНР, пять беспилотников "Герань-2" поразили пункт управления 93-й механизированной бригады ВСУ, а еще три — командный пункт батальона Национальной гвардии Украины. В результате была повреждена бронетехника "Козак-2М" и уничтожены генераторы сигналов частоты полей, что нарушило оперативную связь.

Однако несмотря на то, что обычно [украинская] пропаганда замалчивает информацию о российских точечных ударах, на этот раз они все же признали их (хотя и с сильно заниженными цифрами, что вполне объяснимо). Особенно забавно, что они утверждают, что "погиб всего один военнослужащий", но затем признают, что "в результате атаки пострадали новобранцы из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других государств".

Если этот "один военнослужащий" не имеет смешанного происхождения — американского, колумбийского, тайваньского, датского и "иного" — это означает, что количество "новобранцев", погибших в результате удара, исчисляется сотнями. Военные источники сообщают о гибели не менее 115 иностранных и натовских военнослужащих. Российские военные продолжают демонстрировать, что подготовка спецназа не является эффективным средством в борьбе с высокотехнологичным оружием, таким как гиперзвуковые ракеты.

В сочетании со значительно улучшенными возможностями ISR эти системы стали самой смертоносной угрозой в истории войн. Они позволяют наносить точечные удары, давая противнику всего несколько минут на отступление (если есть "своевременное" предупреждение; в противном случае у них есть только секунды). Поэтому всем, кто устал от жизни, стоит отправиться на Украину и сразиться с российскими военными.