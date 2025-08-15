Войти
ТАСС

В Северодвинске спустили на воду новейший морской транспорт "Академик Макеев"

428
0
0
Центр Судоремонта "Звездочка"
Центр Судоремонта "Звездочка".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Судно разработано конструкторским бюро ОСК "Алмаз" по заказу Министерства обороны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Церемония спуска на воду морского транспорта вооружения усиленного ледового класса проекта 20181 "Академик Макеев" состоялась в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. Об этом сообщили в Минобороны России.

"14 августа в Северодвинске в Центре судоремонта "Звездочка" состоялась торжественная церемония вывода из эллинга и спуска на воду морского транспорта вооружения усиленного ледового класса проекта 20181 "Академик Макеев". Судно <...> разработано конструкторским бюро ОСК "Алмаз" по заказу Министерства обороны и предназначено для погрузки, выгрузки и транспортировки вооружений", - говорится в сообщении ведомства. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
20180
