В Беларуси разработан инновационный комплекс для обнаружения и прогнозирования траектории полета БЛА

ЦАМТО, 14 августа. Компанией "ИнноТех Солюшнс" разработан инновационный программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", предназначенный для раннего обнаружения, прогнозирования траектории, определения пространственного положения и параметров полета низколетящих БЛА.
Комплекс обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и позволяет выявлять потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих БЛА, в том числе и БЛА, используемых в режиме "радиомолчания".
АЛС "Сканер" функционирует на основе пассивного акустического обнаружения, в основе которого заложено использование датчиков, фиксирующих звуковые волны от винтов и/или двигателей внутреннего сгорания (ДВС) БЛА. Полученные данные обрабатываются программным обеспечением, при помощи которого рассчитываются параметры полета и прогнозируется траектория дальнейшего движения беспилотника.
Состав комплекса:
Устройства обнаружения звука (УОЗ) – количество зависит от конфигурации охраняемого объекта.
Пункт управления (ПУ) – включает сервер (мини-ПК) и клиентскую часть (планшет) для визуализации и управления комплексом.
ПО для УОЗ – отвечает за первичную обработку акустических сигналов.
ПО пункта управления выполняет:
- разграничение доступа;
- синхронизацию времени всех устройств;
- работу с цифровыми картами местности (ЦКМ);
- селекцию обнаруженных объектов;
- расчет скорости и курса БЛА;
- прогнозирование траектории с привязкой к оперативному времени и ЦКМ;
- ведение базы данных для анализа работы системы и персонала.
Каналы связи – обеспечивают соединение УОЗ с ПУ.
Аккумуляторные батареи (АКБ) – гарантируют автономную работу при отсутствии электроснабжения.
Навигационное оборудование – точное позиционирование устройств комплекса.
Особенности применения комплекса:
- круглосуточная работа, в том числе и в неблагоприятных погодных условиях (степень защиты IP56 и выше);
- пассивный режим – отсутствие активного излучения;
- поддержка различных форматов ЦКМ;
- дальность обнаружения БЛА с ДВС – до 1000 м;
- погрешность определения скорости – не более 10%;
- погрешность прогнозирования курса – не более 5 град.;
- дистанционное управление УОЗ через защищенный протокол передачи данных;
- автономная работа благодаря АКБ;
- помехозащищенная передача данных по волоконно-оптическим линиям, также возможно использование защищенных радиоканалов.
АЛС "Сканер" – высокоэффективный инструмент для пассивного наблюдения и анализа активности БЛА. Комплекс может применяться как автономно, так и в составе комплексных систем безопасности, обеспечивающих надежную защиту объектов инфраструктуры в условиях высокой вероятности применения противником воздушных средств нападения.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома РБ.