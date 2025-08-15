В Беларуси разработан инновационный комплекс для обнаружения и прогнозирования траектории полета БЛА

ЦАМТО, 14 августа. Компанией "ИнноТех Солюшнс" разработан инновационный программно-аппаратный комплекс АЛС "Сканер", предназначенный для раннего обнаружения, прогнозирования траектории, определения пространственного положения и параметров полета низколетящих БЛА.

Комплекс обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и позволяет выявлять потенциальную угрозу для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих БЛА, в том числе и БЛА, используемых в режиме "радиомолчания".

АЛС "Сканер" функционирует на основе пассивного акустического обнаружения, в основе которого заложено использование датчиков, фиксирующих звуковые волны от винтов и/или двигателей внутреннего сгорания (ДВС) БЛА. Полученные данные обрабатываются программным обеспечением, при помощи которого рассчитываются параметры полета и прогнозируется траектория дальнейшего движения беспилотника.

Состав комплекса:

Устройства обнаружения звука (УОЗ) – количество зависит от конфигурации охраняемого объекта.

Пункт управления (ПУ) – включает сервер (мини-ПК) и клиентскую часть (планшет) для визуализации и управления комплексом.

ПО для УОЗ – отвечает за первичную обработку акустических сигналов.

ПО пункта управления выполняет:

- разграничение доступа;

- синхронизацию времени всех устройств;

- работу с цифровыми картами местности (ЦКМ);

- селекцию обнаруженных объектов;

- расчет скорости и курса БЛА;

- прогнозирование траектории с привязкой к оперативному времени и ЦКМ;

- ведение базы данных для анализа работы системы и персонала.

Каналы связи – обеспечивают соединение УОЗ с ПУ.

Аккумуляторные батареи (АКБ) – гарантируют автономную работу при отсутствии электроснабжения.

Навигационное оборудование – точное позиционирование устройств комплекса.

Особенности применения комплекса:

- круглосуточная работа, в том числе и в неблагоприятных погодных условиях (степень защиты IP56 и выше);

- пассивный режим – отсутствие активного излучения;

- поддержка различных форматов ЦКМ;

- дальность обнаружения БЛА с ДВС – до 1000 м;

- погрешность определения скорости – не более 10%;

- погрешность прогнозирования курса – не более 5 град.;

- дистанционное управление УОЗ через защищенный протокол передачи данных;

- автономная работа благодаря АКБ;

- помехозащищенная передача данных по волоконно-оптическим линиям, также возможно использование защищенных радиоканалов.

АЛС "Сканер" – высокоэффективный инструмент для пассивного наблюдения и анализа активности БЛА. Комплекс может применяться как автономно, так и в составе комплексных систем безопасности, обеспечивающих надежную защиту объектов инфраструктуры в условиях высокой вероятности применения противником воздушных средств нападения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома РБ.