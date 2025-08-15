Войти
Lenta.ru

Российских штурмовиков пересадят на «Термиты»

445
0
+1
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Российские штурмовики в зоне СВО получили мобильную платформу «Термит»

Бойцов штурмовых подразделений в зоне СВО пересадят на универсальные мобильные платформы «Термит». Изделие разработали в 83-м отдельном ремонтно-восстановительном батальоне 58-й армии Южного военного округа, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Штурмовой вариант машины предназначен для доставки на передовую полностью экипированного бойца с запасным боекомплектом и припасами. «Термит» можно оперативно превратить в носителя вооружения или систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, создатели испытывают вариант платформы, которая получила миномет.

В верхней части колесной машины находится платформа с местом для бойца и грузов. «Данная разработка особенно актуальна на запорожском направлении в связи с необходимостью штурмовым отрядам быстро преодолевать большие открытые участки местности», — говорится в сообщении.

Ранее в августе стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России роботизированные платформы «Депеша». Гусеничная машина может перевозить до 100 килограммов груза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 11:12
  • 10021
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 10:30
  • 79
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 19:31
  • 1
Китайские учёные добились прорыва в развитии квантовых компьютеров - через использование ИИ и «оптического пинцета»
  • 14.08 17:52
  • 1
Минюст запросил позицию Роскосмоса о проведении свадеб на космодромах
  • 14.08 15:55
  • 1
Кавказский "коридор Трампа" — это угроза для России, Ирана и Китая (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 14:52
  • 0
Автономный ИИ-разработчик: начало эпохи самопрограммирующихся алгоритмов
  • 14.08 11:04
  • 1
Telegraph: Украина может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»