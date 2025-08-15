Николай Патрушев: спуск на воду фрегата "Адмирала Амелько" является примером роста военно-морской мощи РФ

ЦАМТО, 14 августа. Спуск на воду на АО "Северная верфь" нового серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Амелько" стал наглядным примером роста военно-морской мощи России и способности отечественного судостроения создавать современную высокотехнологичную морскую технику.

Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Фрегат "Адмирал Амелько" спустили на воду 14 августа на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Специалисты по праву считают это фрегат одним из лучших в мире кораблей данного класса, способным действовать в дальней морской зоне и решать широкий спектр военных и военно-политических задач, отметил Н.Патрушев, выступая на церемонии.

"Строительство фрегата "Адмирал Амелько" – это практическая реализация решений президента Российской Федерации Владимира Путина по стратегическому развитию Военно-морского флота и отечественного кораблестроения. Это наглядный пример роста военно-морской мощи России и способности отечественного судостроения создавать современную высокотехнологичную морскую технику", – подчеркнул Н.Патрушев.

Кроме того, это свидетельство высокого профессионализма трудового коллектива "Северной верфи", добавил он. Помощник главы государства поздравил коллектив и ветеранов завода с очередным трудовым достижением и выразил уверенность, что все последующие работы по достройке и испытаниям корабля будут выполнены с высоким качеством и в установленные сроки.

Фрегату присвоено имя адмирала Николая Амелько, видного советского флотоводца, посвятившего всю свою жизнь отечественному ВМФ. Он участвовал в Советско-финляндской войне, обороне Ленинграда в Великую Отечественную войну, осуществлял руководство боевым тралением на Балтике в послевоенные годы.

"В период его командования Тихоокеанским флотом была организована боевая служба первых атомных подводных лодок и постоянное присутствие кораблей флота в Индийском океане. Впоследствии на должностях заместителя главкома ВМФ по противолодочным силам и заместителя начальника генерального штаба по ВМФ он приложил немало усилий по повышению роли флота в общей системе Вооруженных сил", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.