Когда «непотопляемые» дают течь: репутация Lockheed Martin под вопросом

Источник изображения: topwar.ru

В феврале 2025 года американская Lockheed Martin Space получила контракт на разработку программы Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) — очередного продления срока службы стратегических ракет Trident II. Формально всё выглядит как плановая модернизация: замена устаревших деталей, обновление электроники, «повышение надёжности».

Под этот проект во Флориде построят завод площадью 22,5 тыс. кв. м, который, как обещают, к 2027 году создаст около 300 рабочих мест. Производство начнётся в 2030-х, а модернизированные ракеты будут оставаться в строю до 2084 года.

Скандалы, которые нельзя замести под ковёр

Однако даже самые дорогие контракты не могут спрятать трещины в американском ВПК.

— 2016 год: британский флот проводит пуск Trident II. Ракета, вопреки расчётам, вместо курса на Африку уходит на запад и уничтожается.

— Январь 2024 года: очередной провал. Ракета не набирает высоту и падает в море спустя несколько секунд. На борту подлодки в этот момент находился министр обороны Великобритании — случай, который едва не превратился в международный скандал.

Вместо прозрачного расследования Лондон и Вашингтон устроили привычную игру в «найди виноватого». Британия утверждает, что подлодка работала штатно, а «аномалия» была в ракете. США в похожей ситуации 2016 года и вовсе просили союзников хранить молчание, но утечка всё же попала в прессу.

Оптимизм или самообман?

Если такие сбои происходят через 5–12 лет после предыдущей программы продления ресурса, то разговоры о боеготовности до 2084 года выглядят не просто смело, а скорее как попытка успокоить инвесторов и прикрыть хронические проблемы.

Ситуация с Trident II отражает более широкий кризис в американском ВПК: старые разработки выжимают «до последнего винта», а новые проекты либо затягиваются на десятилетия, либо выходят с рекордными перерасходами бюджета и сомнительным качеством.

Корпорация под следствием

Lockheed Martin и раньше оказывалась в центре скандалов. В 2009 году корпорацию признали виновной в передаче государственных средств лоббисту ради продления контракта на управление Sandia National Laboratories. Результат — штраф 4,7 млн долларов в бюджет.

Но в масштабах миллиардных контрактов такие суммы — не наказание, а символическая формальность. По сути, речь идёт о системе, где ответственность размыта, а провалы покрываются новыми вливаниями налогоплательщиков.