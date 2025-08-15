Войти
По заводу на Украине, выпускавшему "Сапсаны", ударили 30 беспилотников

Дрон "Герань-2"
Дрон "Герань-2".
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

ФСБ: по территории выпускавшего БРК "Сапсан" завода на Украине ударили 30 БПЛА

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По одному из украинских заводов, занимавшихся производством баллистического ракетного комплекса "Сапсан", прилетело около 30 беспилотников - это обсуждали работники украинского военно-промышленного комплекса.

Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. В материалах ФСБ перечислены объекты украинского ВПК, задействованные в производстве ОТРК "Сапсан". В их числе - Павлоградский химический завод и Павлоградский механический завод в Днепропетровской области.

"На территорию завода прилетело где-то порядка 30 беспилотников. Все ракеты, все прилетели, да и "Шахеды". Если бы там не было пороха и тротила - все здания тоже были бы целы", - говорит один из собеседников на аудиозаписи ФСБ, опубликованной телеканалом RT.

