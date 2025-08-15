Войти
На Западе предрекли появление у России 300 истребителей Су-34

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
MWM: К 2030 году у России может появиться 300 истребителей Су-34

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 по дальности полета сопоставим со стратегическими самолетами, благодаря чему особенно востребован в ходе специальной военной операции. Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало недавнее сообщение госкорпорации «Ростех», согласно которому Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках гособоронзаказа передала Минобороны России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Журнал уверяет, что с начала 2022-го объемы производства Су-34 выросли более чем вдвое, благодаря чему сейчас ежегодно выпускается около 30 таких самолетов в год. «Ожидается, что размер парка приблизится к 300 истребителям к началу 2030-х годов, при этом самолеты продолжат постепенно модернизироваться», — предрекается в публикации.

MWM подчеркивает, что, наряду со внушительной дальностью полета, Су-34 отличает мощное вооружение, включающее, в частности, авиационные фугасные бомбы ФАБ-3000. «Самолеты используются как для стратегических бомбардировок, так и для непосредственной авиационной поддержки с использованием высокоточного оружия. Новые тактические разведывательные модули также позволили настроить самолет для выполнения различных разведывательных задач на театре военных действий», — пишет издание.

Ранее в публикации газеты «Красная звезда» сообщалось, что российский фронтовой бомбардировщик Су-34 обладает высокой надежностью, которую подтвердил эпизод с аварийной посадкой без выпуска шасси.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
