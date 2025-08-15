ФСБ: ущерб ВПК Украины от операции по срыву производства "Сапсанов" колоссальный

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс Украины понес колоссальный ущерб от проведенной Россией операции по срыву производства баллистических ракетных комплексов "Сапсан", говорится в материалах, обнародованных ФСБ РФ.

Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, сообщила российская спецслужба.

"Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и не сопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции "Паутина", - говорится в материалах к сообщению ФСБ.

Минобороны РФ сообщало в июне, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.