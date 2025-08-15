Заключен контракт на проведение модернизации истребителей F-16 ВВС Польши

ЦАМТО, 14 августа. На авиазаводе №2 (WZL-2) в Быдгоще 13 августа состоялась церемония подписания контракта на проведение комплексной модернизации всего парка истребителей F-16C/D Блок.52 ВВС Польши.

Как сообщило МНО Польши, в мероприятии принял участие министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Соглашение, заключенное между правительствами Польши и США, предусматривает проведение работ по модернизации самолетов на базе предприятия WZL-2 в Быдгоще. Модернизация стоимостью 3,8 млрд. долл. позволит перейти от версии F-16C/D Блок.52 к версии F-16V Блок.72. Согласно планам, работы по модернизации начнутся в 2028 году и продолжатся до 2038 года.

Первые два самолета после модернизации пройдут летные испытания США, а остальные работы будут выполняться в Польше. Поставки модернизированных F-16 начнутся в 2030 году.

Как заявил министр национальной обороны, самолеты F-16 были закуплены для замены постсоветской техники более 20 лет назад, но на текущий момент их характеристики не позволяют противодействовать современным угрозам. Необходимо улучшить возможности ведения разведки, связи и интеграции с F-35, ОБТ "Абрамс" и ударными вертолетами AH-64E "Апач", а также возможности действовать в любой сложной обстановке.

Модернизация, в частности, будет включать улучшение авионики, вооружения и систем самообороны, что повысит боевые возможности и живучесть самолета. В рамках модернизации истребитель будет оснащен, среди прочего, новыми РЛС с АФАР, бортовым компьютером, системой опознавания "свой-чужой", системой самообороны, катапультируемым креслом, системами связи и передачи данных. Модернизация также затронет наземную инфраструктуру, тренажеры и учебные самолеты.