Сразу два запуска спутников осуществлено с коммерческого космодрома на Хайнане с 30 июля

Long March 12 («Чанчжэн-12»)
Long March 12 («Чанчжэн-12»).
Аппараты вывели в космос с помощью ракеты-носителя Long March 12

ХАЙКОУ /Китай/, 14 августа. /ТАСС/. Китай успешно осуществил 4 августа запуск группы интернет-спутников. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Пуск состоялся в 18:21 по местному времени (13:21 мск) со второй стартовой площадки коммерческого космодрома в южной китайской провинции Хайнань. Аппараты выведены в космос при помощи ракеты-носителя Long March 12 и успешно вышли на низкую околоземную орбиту. Запуск стал 587-м для ракет-носителей серии Long March.

За четыре дня до этого с первой стартовой площадки, расположенной в 600 м от второй, была запущена ракета-носитель Long March 8А с группой спутников. "Последовательные запуски с двух площадок подтверждают преимущества коммерческой космонавтики. Даже с ограниченными ресурсами и небольшой командой мы можем добиться ускорения - это инновации как в технологиях, так и в управлении", - сказал секретарь парткома и председатель правления компании Hainan International Commercial Aerospace Launch Ян Тяньлян, сообщив, что ведется строительство двух новых стартовых площадок.

Еще на этапе строительства космодрома, пишет газета, особое внимание уделялось проектировке всех систем так, чтобы была возможность эффективно переключаться между режимами запуска на двух площадках. Все оборудование разработано по принципу "одна система - две площадки".

В частности, переключение между режимами заправки носителей на двух площадка занимает 2-3 дня. Как пояснил Ян Тяньлян, используются разные виды ракетного топлива, поэтому необходимо строго следить за тем, чтобы оно не смешивалось. После каждого запуска трубопроводы проходят очистку, проверку на герметичность и повторное тестирование. 

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
