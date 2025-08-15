На земле и в небе: как изменилась ситуация на фронте перед саммитом на Аляске

Удары по украинским заводам уничтожили производство ракет «Сапсан», а прорыв на покровском направлении кардинально ухудшил положение ВСУ

В преддверии встречи президентов РФ и США, где, конечно же, будет обсуждаться и ситуация на Украине, внимание приковано к событиям в зоне специальной военной операции. За последние дни российские войска перешли к активным наступательным действиям на земле и добились настолько значимых успехов, что их неожиданно начали признавать на Западе. 14 августа стало известно, что наши военные провели операцию по уничтожению украинской "ракетной программы", стерев с лица земли предприятия, где на деньги Германии планировалось производить вооружения для ударов вглубь России. Все эти события существенно укрепляют позицию Москвы на предстоящем саммите, отмечают эксперты. На ощутимые боевые успехи России боевики ВСУ отвечают ударами по мирным российским городам, очевидно, пытаясь сорвать предстоящие переговоры с помощью провокаций. Только за минувшие сутки ВС РФ сбили порядка 270 украинских БПЛА. О том, как развивается ситуация в зоне спецоперации, — в материале «Известий».

Как были поражены места производства украинских ракет

О том, что вооруженными силами совместно с ФСБ России успешно проведена операция по предотвращению развертывания Украиной производства и применения ракетных комплексов «Сапсан», стало известно утром 14 августа. Согласно официальному сообщению, были поражены четыре предприятия и уничтожены узловые точки программы производства будущих украинских ракет с дальностью действия до 500-700 км. В результате разведывательной операции эти объекты были обнаружены и идентифицированы именно как участки распределенной системы производства компонентов твердого топлива, двигателей и других комплектующих будущих ракет. Не помогло и дополнительное развертывание украинцами зенитных комплексов для защиты этих целей. Как результат — так называемая программа «Сапсан» отброшена назад на многие месяцы, если не на годы.

Фото: Global Look Press/MOD Russia

Известно, что работы по созданию собственного аналога ракетной системы «Искандер» велись на Украине задолго до специальной военной операции, и страна действительно располагала технологиями, которые позволяли создать подобный комплекс. Но деньги на финансирование проекта нашлись только после начала боевых действий.

К слову, деньги были, видимо, германские — «Известия» уже писали об этом соглашении. По итогам визита Владимира Зеленского в Германию канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Также германское руководство заявляло о выделении €5 млрд на военную помощь Киеву. На эти средства планировалось закупить ЗРК IRIS-T, ракеты к ним, снаряды для артиллерии, стрелковое оружие, боеприпасы и терминалы Starlink.

В эту же сумму было включено финансирование неназванных ракетных программ, которые планировал реализовать украинский ВПК.

- Как только какой-то объект начнет действительно серьезно работать и выдавать реальную продукцию, он почти наверняка станет целью для ракетных ударов российских Вооруженных сил, - прогнозировал ранее военный эксперт Дмитрий Корнев.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На программы производства вооружений для ВСУ западными странами суммарно выделяются достаточно внушительные суммы, измеряемые миллиардами долларов и евро в год, но сколько именно ушло на программу создания «Сапсана» из германского бюджета, точно не известно. Можно предположить, что, с учетом важности этой программы, речь идет о сотнях миллионов евро. Которые оказались закопаны в итоге в украинскую землю — за исключением того, что осело в карманах чиновников киевского режима.

Восстановление такого ресурсоемкого и тонкого производства, как выпуск современной ракетной техники после визитов «Гераней» и «Искандеров» — дело сложное и долгое. Для комплекса нужны и ракеты, и пусковые установки, и сложнейшие системы управления с гироскопами и современной электроникой. Теперь украинским ракетчикам надо начинать свой путь с нуля. Если, конечно, они хотят повторения этой истории.

Как развивается ситуация на линии соприкосновения

Много нового и интересного перед саммитом президентов происходит и на земле. Вооруженные силы Российской Федерации перешли к активным наступательным действиям, проходя, согласно сообщениям в СМИ, по 10-12 км в день. Речь о прорывах обороны около Покровска и рядом с Константиновкой. ВСУ спешно перебрасывает резервы с других направлений и, видимо, отказались от планов устроить провокационный заход на Брянщину: всё брошено на спасение Покровска и, самое главное, транспортной артерии, которая проходит чуть западнее этого города и ранее обеспечивала снабжение украинской череды «крепостей».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Именно эта транспортная магистраль, вероятно, является целью удара - её перерезание нарушает снабжение всей линии фронта ВСУ на донецкой земле. Попутно будут освобождены и города большой части территории Донецкой Народной Республики.

- Обстановка на фронтах у нас хорошая, мы движемся вперёд, и это, конечно, будет хорошим подспорьем для переговоров с Трампом, - рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. - Это, как Трамп говорит, "наши козыри", которые можно выложить на стол. А можно и не выкладывать, потому что они и так очевидны. Этот успех наших ребят на передовой, конечно, будет весомым аргументом в переговорах с президентом Соединенных Штатов.

На покровском направлении идет наступление и отмечаются успехи российских войск, и это вселяет оптимизм и уверенность, что цели спецоперации будут достигнуты, добавил эксперт.

ВСУ предприняли очередные беспилотные атаки на российские города

Пока успехи российских военных ощутимы и заметны, ВСУ же отвечают террористическими атаками по мирным российским городам. Только за минувшие сутки, по данным Минобороны РФ, над территорией России было сбиты 268 украинских дронов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Так, 14 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения. Ранения получили 13 человек. «В медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

В результате удара беспилотника ВСУ по Белгороду ранения получили три местных жителя. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, дроны с утра четверга атаковали здание регионального правительства, оно повреждено. Он поручил перевести на дистанционную работу все государственные учреждения. До конца недели запрещена работа уличных площадок заведений общественного питания. До субботы закрываются торговые центры в Белгороде и Белгородском районе. Позднее губернатор сообщил, что здание правительства подверглось еще одной атаке. «По зданию правительства Белгородской области нанесен еще один удар», — написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки дрона был поврежден фасад здания и выбиты окна.

В Брянской области в результате атаки дрона были ранены два человека.

Атака ВСУ на Белгород

- ВСУ наносят удары дронами «Лютый» по российским городам и предприятиям на всем протяжении линии соприкосновения СВО. Эффект от таких ударов для военно-промышленного комплекса или для топливно-энергетической системы России минимален. Но ущерб, конечно, есть - для спокойствия гражданского населения прежде всего, - рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. - Видимо, с этой целью и планируются такие акции - чтобы быть максимально заметными, публичными, освещаемыми в СМИ и показывающими якобы боевые возможности ВСУ. Но на самом деле, видимо, и в Киеве понимают, что это очень блеклая демонстрация. А с чем-то более ярким не вышло - производство «Сапсанов» накрылось.

Но СВО не завершена, и расслабляться рано - надо готовиться к новым победам и прилагать все усилия к тому, чтобы ВСУ и дальше ждало только фиаско, добавил эксперт.

Как киевский режим пытается сорвать переговоры

В преддверии переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске ВСУ заметно увеличили число ударов по гражданской инфраструктуре РФ. Основная сегодняшняя цель Киева — это сорвать переговоры, отмечает большинство опрошенных «Известиями» экспертов.

— Количество ударов по территории Украины уменьшилось, а вот со стороны Киева по нашим городам — а это и Ростов-на-Дону, и Белгород — увеличилось. Мне кажется, для них это один из вариантов сделать максимум для того, чтобы сорвать переговоры, — говорит «Известиям» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Атака ВСУ на Ростов-на-Дону

Однако подобные действия со стороны Киева никак не повлияют на ход переговоров, полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— В конце концов, не первый день, к сожалению, они бьют по мирным жителям. Не первый день люди погибают совершенно без какого-либо внимания со стороны Запада, — сказал он «Известиям».

Какие-то радикальные действия Киев может бояться предпринять из-за возможной реакции США — и поэтому ВСУ сейчас ограничиваются налетами беспилотников, резюмировал эксперт.

Роман Крецул

Ирина Горбунова