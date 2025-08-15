ВМС Вьетнама получат третий южнокорейский корвет класса "Поханг"

ЦАМТО, 14 августа. Министры обороны Республики Корея и Вьетнама подписали соглашение о передаче Ханою третьего корвета класса "Поханг", (PCC-776) "Чечхон".

Соглашение о передаче корабля было подписано во время встречи 12 августа министра обороны Республики Корея Ан Гю Бэка с министром обороны Вьетнама Фан Ван Зяном, который находится с официальным визитом в Сеуле. Министры обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности двух стран.

Примечательно, что договоренность о передаче очередного корвета была достигнута на фоне соглашения о покупке Вьетнамом 155-мм самоходных артиллерийских орудий K9 "Тандер" разработки Samsung Techwin на сумму около 276 млн. долл.

Ранее Республика Корея передала Вьетнаму два восстановленных корвета класса "Поханг", выведенных из состава южнокорейского флота. (PCC-761) "Кимчхон" был передан в мае 2017 года, (PCC-765) "Йосу" в октябре 2018 года. Оба корвета в настоящее время несут службу в составе ВМС Вьетнама, получив бортовые номера HQ-18 и HQ-20.

Ранее появлялась информация, что данные корабли были модифицированы и получили противокорабельные ракеты Х-35 "Уран" российского производства, что дало им возможность поражать суда водоизмещением до 5000 т. По сообщениям, через некоторое время ракеты были демонтированы, а корабли вернулись к службе в качестве патрульных судов.

"Поханг" – класс многоцелевых корветов, состоящих на вооружении ВМС Республики Корея. В период с 1984 по 1992 гг. были построены 24 корабля данного типа. С 2009 года они снимаются с вооружения. Ранее Республика Корея передала выведенные из боевого состава корветы класса "Поханг" ВМС Перу, Вьетнама, Филиппин, Колумбии и Египта.

Длина корабля класса "Поханг" составляет 88,3 м, ширина – 10 м, осадка – 2,9 м, полное водоизмещение – 1216 т, экипаж – 118 человек, автономность – 20 суток. Корвет оснащен ГЭУ типа CODOG, включающей газовую турбину LM-2500 мощностью 26820 л.с. и 2 дизельных двигателя MTU 12V 956 TB82 мощностью 6260 л.с., позволяющую развивать максимальную скорость 32 узла. Дальность хода – 4000 морских миль на скорости 15 узлов.

В состав вооружения входят одна или две 76-мм АУ Oto Melara, две спаренные 40-мм АУ 40/L70 Breda-Bofors, две двухконтейнерные ПУ ПКР RGM-84 "Гарпун", "Экзосет" или SSM-700K, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата. Пока неизвестно, какое вооружение будет оставлено при передаче третьего корабля.