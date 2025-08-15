Холдинг Porsche SE намерен расширить инвестиции в оборону из-за падения прибыли

Войти
ЦАМТО, 14 августа. Немецкий холдинг Porsche SE на фоне падения прибыли намерен расширить инвестиции в оборонный сектор, при этом его основной вид деятельности не изменится.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава правления холдинга Ханс Дитер Петч.

Холдинг Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) в первом полугодии 2025 года сократил чистую прибыль до 338 млн. евро, скорректированная прибыль в первом полугодии уменьшилась до 1,1 млрд. евро с 2,1 млрд. евро годом ранее. Кроме того, холдинг ухудшил прогноз на 2025 год и теперь рассчитывает получить скорректированную прибыль от 1,6 млрд. евро до 3,6 млрд. евро (ранее прогнозировалось 2,4-4,4 млрд. евро), сообщается в пресс-релизе компании.

"На пути к диверсифицированной инвестиционной платформе мы внимательно следим за темами обороноспособности, безопасности и устойчивости Европы. Мы хотим расширить свое участие в оборонном и смежных секторах в рамках нашего портфельного сегмента, при этом сохраняя основной фокус на транспортных и промышленных технологиях", – заявил Х.Петч.

Холдинг намерен вложиться в технологии по созданию систем спутникового наблюдения, разведывательных и сенсорных систем, кибербезопасность, логистику, а также системы снабжения.

Porsche SE – немецкий автомобильный холдинг, владеющий крупными пакетами акций Volkswagen AG и Porsche AG.

