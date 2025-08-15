Войти
Lenta.ru

«Ростех» сравнил точность АК-12 с мировыми аналогами

409
0
+1
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС.

«Ростех»: АК-12 сравним с лучшими штурмовыми винтовками мира по точности

Российские автоматы АК-12, которые используют для борьбы с малыми дронами в зоне СВО, обладают сравнимой с лучшими мировыми аналогами точностью. Эффективность российского оружия оценила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Компания обратила внимание на ролик, демонстрирующий поражение дронов огнем из АК-12. «АК-12 имеет высокую кучность стрельбы — отклонение пули от траектории полета на дальности 100 метров составляет не более 5-6 сантиметров. Это на уровне самых точных штурмовых винтовок мира. При этом автомат имеет хорошо сбалансированный вес, удобный спуск и эргономику», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» подчеркнули, что АК-12 позволяет реализовать мастерство стрелка. Отмечается, что немалую роль в показанном эпизоде сыграл прибор ночного видения. Автомат оснащен штатными планками Пикатинни, которые позволяют устанавливать различные прицельные приспособления.

В июне Вооруженным силам России передали новую партию модернизированных автоматов Калашникова АК-12. Усовершенствованные автоматы образца 2023 года появились после изучения предложений военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 11:12
  • 10021
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 10:30
  • 79
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 19:31
  • 1
Китайские учёные добились прорыва в развитии квантовых компьютеров - через использование ИИ и «оптического пинцета»
  • 14.08 17:52
  • 1
Минюст запросил позицию Роскосмоса о проведении свадеб на космодромах
  • 14.08 15:55
  • 1
Кавказский "коридор Трампа" — это угроза для России, Ирана и Китая (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 14:52
  • 0
Автономный ИИ-разработчик: начало эпохи самопрограммирующихся алгоритмов
  • 14.08 11:04
  • 1
Telegraph: Украина может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»