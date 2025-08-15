Войти
РИА Новости

Источник: два российских Бе-200 останутся в Турции до сентября

418
0
0
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Два российских Бе-200 останутся в Турции для тушения лесных пожаров до сентября

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два российских противопожарных самолета-амфибии Бе-200 останутся в Турции для тушения лесных пожаров как минимум до сентября, проведена замена их экипажей, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Проведена замена экипажей российских Бе-200, базирующихся на аэродроме в Измире. Принято решение о продлении работы воздушных судов в Турции до начала сентября", - сказал собеседник агентства.

В июне сообщалось, что на аэродром в Измире на юго-западе Турции для тушения лесных пожаров прибыли два российских Бе-200. Самолеты вылетают из Измира на все поступающие задания, работают оттуда в разных районах Турции.

Двухмоторный турбореактивный амфибийный самолет Бе-200 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Вариант Бе-200ЧС оптимизирован для пожаротушения, выполнения поисково-спасательных операций, доставки групп спасателей и специального оборудования в районы бедствия, а также эвакуации пострадавших с воды. Самолет может эксплуатироваться с аэродромов класса "В" с длиной взлетной полосы 1,8 тысячи метров, а также с поверхности моря, рек и озер при глубине не менее двух метров и волнении моря до трех баллов. Экипаж амфибии - два человека. Бе-200 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями тягой по 7,5 тонн каждый. Максимальная взлетная масса в противопожарном варианте до 37,9 тонны. Самолет способен перевозить 72 пассажира или до 7,5 тонн различных грузов.

Максимальный запас воды в противопожарной модификации - 12 тонн. За одну заправку топливом Бе-200 может сбросить на очаг пожара до 320 тонн воды. Крейсерская скорость - 710 километров в час, дальность полета в противопожарном варианте (с аварийным носимым запасом топлива на один час полета) - 3,6 тысячи километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 11:12
  • 10021
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 10:30
  • 79
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 19:31
  • 1
Китайские учёные добились прорыва в развитии квантовых компьютеров - через использование ИИ и «оптического пинцета»
  • 14.08 17:52
  • 1
Минюст запросил позицию Роскосмоса о проведении свадеб на космодромах
  • 14.08 15:55
  • 1
Кавказский "коридор Трампа" — это угроза для России, Ирана и Китая (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 14:52
  • 0
Автономный ИИ-разработчик: начало эпохи самопрограммирующихся алгоритмов
  • 14.08 11:04
  • 1
Telegraph: Украина может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»