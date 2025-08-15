Войти
Lenta.ru

В США похвалили самый передовой российский оптоволоконный БПЛА

455
0
+1
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

В NI сочли «Квазимачту» самым передовым российским оптоволоконным беспилотником

Квазимачта — это самый передовой российский оптоволоконный дрон. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) похвалил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

Автор прокомментировал высказывание директора по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонида Рокеаха о том, что в зону специальной военной операции (СВО) поставляют способные до 20 суток висеть в воздухе БПЛА «Квазимачта».

«Оптоволоконные беспилотники невосприимчивы к помехам, так как не используют радиоволны — стандартный метод связи с оператором. Кабель может передавать данные на большой скорости и гораздо безопаснее, оставаясь невосприимчивым к помехам из-за рельефа местности или атмосферы», — говорится в публикации.

Издание пишет, что другой российский оптоволоконный дрон — «Князь Вандал Новгородский» (КВН), вероятно, создан на основе китайского беспилотника Skywalker.

Ранее гендиректор «Калашникова» Алан Лушников сказал, что российский дрон-камикадзе «КВН», которым управляют по оптоволокну, является состоявшимся продуктом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 11:12
  • 10021
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 10:30
  • 79
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 19:31
  • 1
Китайские учёные добились прорыва в развитии квантовых компьютеров - через использование ИИ и «оптического пинцета»
  • 14.08 17:52
  • 1
Минюст запросил позицию Роскосмоса о проведении свадеб на космодромах
  • 14.08 15:55
  • 1
Кавказский "коридор Трампа" — это угроза для России, Ирана и Китая (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 14:52
  • 0
Автономный ИИ-разработчик: начало эпохи самопрограммирующихся алгоритмов
  • 14.08 11:04
  • 1
Telegraph: Украина может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»