Патрушев рассказал о значении спуска фрегата "Адмирал Амелько" на воду

Патрушев назвал спуск "Адмирала Амелько" примером роста военно-морской мощи РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Спуск на воду в Санкт-Петербурге нового серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Амелько" стал наглядным примером роста военно-морской мощи России и способности отечественного судостроения создавать современную высокотехнологичную морскую технику, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Фрегат "Адмирал Амелько" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В торжественной церемонии приняли участие Патрушев, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев и гендиректор ОСК Андрей Пучков.

Специалисты по праву считают это фрегат одним из лучших в мире кораблей данного класса, способным действовать в дальней морской зоне и решать широкий спектр военных и военно-политических задач, отметил Патрушев, выступая на церемонии.

"Постройка фрегата "Адмирал Амелько" – это практическая реализация решений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по стратегическому развитию Военно-морского флота и отечественного кораблестроения. Это наглядный пример роста военно-морской мощи России и способности отечественного судостроения создавать современную высокотехнологичную морскую технику", - подчеркнул Патрушев.

Кроме того, это свидетельство высокого профессионализма трудового коллектива "Северной верфи", добавил он. Помощник главы государства поздравил коллектив и ветеранов завода с очередным трудовым достижением и выразил уверенность, что все последующие работы по достройке и испытаниям корабля будут выполнены с высоким качеством и в установленные сроки.

Фрегату присвоено имя адмирала Николая Амелько, видного советского флотоводца, посвятившего всю свою жизнь отечественному ВМФ. Он участвовал в Советско-финляндской войне, обороне Ленинграда в Великую Отечественную войну, осуществлял руководство боевым тралением на Балтике в послевоенные годы.

"В период его командования Тихоокеанским флотом была организована боевая служба первых атомных подводных лодок и постоянное присутствие кораблей флота в Индийском океане. Впоследствии на должностях заместителя главкома ВМФ по противолодочным силам и заместителя начальника генерального штаба по ВМФ он приложил немало усилий по повышению роли флота в общей системе Вооруженных сил", - отметил Патрушев.