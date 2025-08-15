WP: даже до саммита на Аляске РФ удается перестраивать миропорядок на свой лад

По данным газеты, победой Москвы можно также назвать то, что Кремлю удалось временно отвести угрозу экономических санкций против экспорта российской нефти и уклониться от призывов президента США Дональда Трампа к перемирию

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. России удается еще до проведения саммита лидеров РФ и США на Аляске перестраивать мировой порядок на свой лад. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post (WP).

"Даже до начала переговоров встреча президента Владимира Путина с президентом Дональдом Трампом на американской военной базе на Аляске в пятницу приближает российскую цель перекраивания глобальной системы безопасности, поскольку два политика возрождают систему великих держав, которой управляют несколько крупных стран", - пишет газета.

По мнению автора статьи, победой Москвы можно также назвать не только сам саммит, но и то, что Кремлю удалось временно отвести угрозу экономических санкций против экспорта российской нефти и уклониться от призывов Трампа к перемирию.

Встреча Путина и Трампа, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Участие Владимира Зеленского и представителей европейских стран не предусмотрено, но Трамп пообещал проинформировать их о результатах переговоров.