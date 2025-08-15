Войти
WP: даже до саммита на Аляске РФ удается перестраивать миропорядок на свой лад

Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

По данным газеты, победой Москвы можно также назвать то, что Кремлю удалось временно отвести угрозу экономических санкций против экспорта российской нефти и уклониться от призывов президента США Дональда Трампа к перемирию

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. России удается еще до проведения саммита лидеров РФ и США на Аляске перестраивать мировой порядок на свой лад. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post (WP).

"Даже до начала переговоров встреча президента Владимира Путина с президентом Дональдом Трампом на американской военной базе на Аляске в пятницу приближает российскую цель перекраивания глобальной системы безопасности, поскольку два политика возрождают систему великих держав, которой управляют несколько крупных стран", - пишет газета.

По мнению автора статьи, победой Москвы можно также назвать не только сам саммит, но и то, что Кремлю удалось временно отвести угрозу экономических санкций против экспорта российской нефти и уклониться от призывов Трампа к перемирию.

Встреча Путина и Трампа, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Участие Владимира Зеленского и представителей европейских стран не предусмотрено, но Трамп пообещал проинформировать их о результатах переговоров. 

