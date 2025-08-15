Россия сорвала ракетную программу Украины

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва сорвала планы Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности <...> во взаимодействии с Министерством обороны <...> в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов", — заявили в спецслужбе.
|Карта с радиусом поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму.
|Источник: ФСБ
Детали операции:
-
Украина втайне развивала ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимся от СССР.
-
У ФСБ имелась информация по производству "Сапсанов", в том числе точные координаты предприятий, задействованных в проекте.
-
Владимир Зеленский в мае встречался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, имея на руках документацию по ракетному комплексу, Берлин финансировал программу.
-
Производство развернули на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод и Шосткинский казенный завод "Звезда".
-
В радиус поражения в теории попадали Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк, а также ядерный центр в Сарове.
-
В результате ударов ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет.
-
Благодаря проведенной операции ВПК Украины понес колоссальный ущерб.
Со своей стороны, в Минобороны сообщили, что в июле российская армия поразила:
-
конструкторские бюро;
-
предприятия по сборке ракетного оружия;
-
заводы по производству топлива для него;
-
западные комплексы ПВО, прикрывавшие эти объекты;
-
четыре пусковые установки ЗРК Patriot;
-
радиолокационную станцию AN/MPQ-65.
В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.