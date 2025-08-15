Россия сорвала ракетную программу Украины

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва сорвала планы Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, сообщила ФСБ.

"Федеральной службой безопасности <...> во взаимодействии с Министерством обороны <...> в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов", — заявили в спецслужбе.

Карта с радиусом поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму. Источник: ФСБ

Детали операции:

Украина втайне развивала ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимся от СССР.

У ФСБ имелась информация по производству "Сапсанов", в том числе точные координаты предприятий, задействованных в проекте.



Владимир Зеленский в мае встречался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, имея на руках документацию по ракетному комплексу, Берлин финансировал программу.

Производство развернули на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод и Шосткинский казенный завод "Звезда".

В радиус поражения в теории попадали Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк, а также ядерный центр в Сарове.

В результате ударов ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет.

Благодаря проведенной операции ВПК Украины понес колоссальный ущерб.

Со своей стороны, в Минобороны сообщили, что в июле российская армия поразила:

конструкторские бюро;

предприятия по сборке ракетного оружия;

заводы по производству топлива для него;

западные комплексы ПВО, прикрывавшие эти объекты;

четыре пусковые установки ЗРК Patriot;

радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.