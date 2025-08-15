Войти
Россия сорвала ракетную программу Украины

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва сорвала планы Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, сообщила ФСБ.

"Федеральной службой безопасности <...> во взаимодействии с Министерством обороны <...> в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов", — заявили в спецслужбе.


Карта с радиусом поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму.
Источник: ФСБ

Детали операции:

  • Украина втайне развивала ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимся от СССР.

  • У ФСБ имелась информация по производству "Сапсанов", в том числе точные координаты предприятий, задействованных в проекте.


  • Владимир Зеленский в мае встречался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, имея на руках документацию по ракетному комплексу, Берлин финансировал программу.

  • Производство развернули на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод и Шосткинский казенный завод "Звезда".

  • В радиус поражения в теории попадали Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк, а также ядерный центр в Сарове.

  • В результате ударов ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет.

  • Благодаря проведенной операции ВПК Украины понес колоссальный ущерб.

Со своей стороны, в Минобороны сообщили, что в июле российская армия поразила:

  • конструкторские бюро;

  • предприятия по сборке ракетного оружия;

  • заводы по производству топлива для него;

  • западные комплексы ПВО, прикрывавшие эти объекты;

  • четыре пусковые установки ЗРК Patriot;

  • радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Витебск РЭБ
Проекты
Ядерный щит
