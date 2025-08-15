В России оценили опасность «долетающей до Москвы» ракеты Киева

Дандыкин: Разрабатываемая Киевом ракета «Сапсан» может долететь до Москвы

Ракета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан», который разрабатывают на Украине, обладает теоретической возможностью долететь до Москвы. Опасность изделия оценил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

По его словам, Киев пытается разработать комплекс уровня позднесоветских разработок. Эксперт допустил, что украинские разработчики планировали скопировать решения российского ОТРК «Искандер».

«Заявленная дальность — до 700 километров. Вы понимаете, что если ее запустить из Черниговской или Сумской области, то она долетела бы до Москвы и даже дальше? Это очень серьезно. И до Нижнего Новгорода, не говоря о Брянске», — сказал Дандыкин.

Макет «Сапсана», который начали разрабатывать в середине нулевых, впервые продемонстрировали в 2018 году. Считается, что пусковая установка ОТРК может нести две баллистические ракеты.

В июне издание The Times писало, что Киев начал массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан» с боевой частью весом 480 килограммов. По данным газеты, дальность ракеты может составить 310 миль (498,9 километра).