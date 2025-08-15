Войти
Лондон отказывается от идеи отправить войска на Украину, но собирается прикрывать западные области истребителями F-35 и Typhoon

Источник изображения: topwar.ru

Британская пресса пишет о том, что официальный Лондон отказывается от своих планов, которые ранее были сформулированы в формате так называемой «коалиции желающих». «Желание» состояло в том, чтобы «после окончания войны» ввести на Украину британский сухопутный контингент. При этом озвучивалась его численность – до 30 тысяч человек. Это чуть ли не половина армии страны.

Британские источники заявляют о том, что теперь никакой 30-тысячный контингент Британия вводить на Украину не собирается. Желание пропало...

Теперь в британском военно-политическом руководстве рассматривается вариант с «обеспечением безопасности только для западной части Украины». Миссию представляют как «обеспечение безопасности воздушного пространства над западной Украиной, разминирование Чёрного моря, а также учебную составляющую».

В переводе с языка британской казуистики это означает, что британцы хотят, чтобы их военные корабли оказались в Чёрном море, а также собираются сбивать воздушные цели над упомянутым западом Украины, находясь при этом, вероятнее всего, за пределами самой Украины.

Британская пресса:

Это не будет включать в себя снабжение войск на передовой. Подготовка украинских военнослужащих будет осуществляться в западной части страны, где войска с меньшей вероятностью подвергнутся атакам.

Сообщается о том, что западную часть Украины британские ВВС планируют прикрывать истребителями F-35 и Eurofighter Typhoon. Будут ли они входить в украинское воздушное пространство, не сообщается.

Смена желаний коалиции желающих может быть связана с отказом США предоставлять Киеву гарантии безопасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
EF-2000
F-35
