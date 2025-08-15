ВМФ заложит в 2026 году еще два фрегата 22350

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев отметил, что "строительство кораблей данного проекта, несомненно, будет предусмотрено в следующей государственной программе вооружения"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Два фрегата проекта 22350 планируют заложить в 2026 году. Об этом сообщил журналистам на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

"Мы планируем уже в 2026 году, то есть на следующий год, заложить как минимум два корабля данного проекта. И строительство кораблей данного проекта, несомненно, будет предусмотрено в следующей государственной программе вооружения", - сказал он.

Корабли проекта 22350 - серия российских многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Проект разработан в Северном проектно-конструкторском бюро (Санкт-Петербург) в первой половине 2000-х годов. Вооружение фрегата - пусковые установки противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс", зенитно-ракетный комплекс "Полимент-Редут", противолодочный торпедный комплекс "Пакет-НК", артиллерийская установка. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.