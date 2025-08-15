Войти
Lenta.ru

Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана

474
0
+1
Фото: Akhtar Soomro / Reuters
Фото: Akhtar Soomro / Reuters.

Эксперт Литовкин: Купленные Индией у России С-400 выключили ВВС силы Пакистана

Купленные Индией у России системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «выключили» Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана. Об этом стало известно порталу RT от военного эксперта Виктора Литовкина.

Специалист прокомментировал сообщение журнала Military Watch Magazine (MWM), согласно которому командующий ВВС Индии, главный маршал авиации Амар Прит Сингх высказался об С-400 как о системе, «изменившей правила игры» в конфликте между Индией и Пакистаном, произошедшем в мае.

По словам эксперта, пакистанская сторона понимала, что обойти С-400 невозможно, поэтому снизила свою военную активность. «Можно сказать, что комплексы С-400 практически выключили Военно-воздушные силы Пакистана», — сказал аналитик.

Литовкин добавил, что С-400 способен вести несколько целей одновременно, а дальность его применения составляет 300 километров. По этой причине, уверен эксперт, пуск ракеты С-400 отрезвлял пакистанскую сторону, пытавшуюся направить свои самолеты к Индии.

Ранее MWM заметил, что Индия получила новейшие российские зенитные управляемые ракеты 40Н6 комплексов ПВО С-400. Журнал подчеркнул, что слова индийского офицера подтверждают то обстоятельство, что Нью-Дели получил С-400 с новыми ракеты 40Н6, а не старыми 48Н6Е3.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
40Н6
С-400 Триумф
Компании
РЖД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 11:12
  • 10021
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 10:30
  • 79
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 19:31
  • 1
Китайские учёные добились прорыва в развитии квантовых компьютеров - через использование ИИ и «оптического пинцета»
  • 14.08 17:52
  • 1
Минюст запросил позицию Роскосмоса о проведении свадеб на космодромах
  • 14.08 15:55
  • 1
Кавказский "коридор Трампа" — это угроза для России, Ирана и Китая (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 14:52
  • 0
Автономный ИИ-разработчик: начало эпохи самопрограммирующихся алгоритмов
  • 14.08 11:04
  • 1
Telegraph: Украина может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»