Подтверждено получение Индией новейших российских ракет 40Н6

MWM: Индия получила новейшие российские ракеты 40Н6 комплексов С-400

Индия получила новейшие российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 40Н6 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на заявление командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Индии, главного маршала авиации Амара Прита Сингха, согласно которому в майском индийско-пакистанском конфликте система С-400 с расстояния 300 километров сбила «один крупный самолет». Журнал подчеркивает, что слова индийского офицера подтверждают то обстоятельство, что Нью-Дели получил С-400 с новыми ракеты 40Н6 дальностью применения 400 километров, а не старые ЗУР 48Н6Е3 с дистанцией применения 250 километров.

MWM подчеркивает, что полет 40Н6 проходит в два этапа — сначала ЗУР поднимается на высоту около 30000 метров, после чего получает данные от радара и снижается до цели, которая может располагаться на высоте от 30000 и до 5 метров.

«Применение ракеты ВВС Индии значительно ограничивает стратегическую глубину Пакистана и позволяет ее нацеливать на самолеты на всех высотах в глубине вражеской территории при помощи шести дивизионов С-400, которые предполагается расположить вдоль границ с Пакистаном», — говорится в публикации.

MWM утверждает, что 40Н6 получил, кроме России, Китай и Индия, однако не известно, поставлены ли данные ЗУР Белоруссии, Алжиру и Турции.

«Неподтвержденные сообщения об интересе Индии к российской системе ПВО большой дальности С-500 могут привести к дальнейшим закупкам ракеты 40Н6, которая используется обеими системами, хотя С-500 также имеет доступ к ракетам большей дальности с дальностью поражения 600 километров», — уверяет издание.

Ранее MWM привел слова Сингха, согласно которому С-400 «изменила правила игры» в конфликте между Индией и Пакистаном.