Войти
Lenta.ru

Подтверждено получение Индией новейших российских ракет 40Н6

169
0
0
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.

MWM: Индия получила новейшие российские ракеты 40Н6 комплексов С-400

Индия получила новейшие российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 40Н6 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на заявление командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Индии, главного маршала авиации Амара Прита Сингха, согласно которому в майском индийско-пакистанском конфликте система С-400 с расстояния 300 километров сбила «один крупный самолет». Журнал подчеркивает, что слова индийского офицера подтверждают то обстоятельство, что Нью-Дели получил С-400 с новыми ракеты 40Н6 дальностью применения 400 километров, а не старые ЗУР 48Н6Е3 с дистанцией применения 250 километров.

MWM подчеркивает, что полет 40Н6 проходит в два этапа — сначала ЗУР поднимается на высоту около 30000 метров, после чего получает данные от радара и снижается до цели, которая может располагаться на высоте от 30000 и до 5 метров.

«Применение ракеты ВВС Индии значительно ограничивает стратегическую глубину Пакистана и позволяет ее нацеливать на самолеты на всех высотах в глубине вражеской территории при помощи шести дивизионов С-400, которые предполагается расположить вдоль границ с Пакистаном», — говорится в публикации.

MWM утверждает, что 40Н6 получил, кроме России, Китай и Индия, однако не известно, поставлены ли данные ЗУР Белоруссии, Алжиру и Турции.

«Неподтвержденные сообщения об интересе Индии к российской системе ПВО большой дальности С-500 могут привести к дальнейшим закупкам ракеты 40Н6, которая используется обеими системами, хотя С-500 также имеет доступ к ракетам большей дальности с дальностью поражения 600 километров», — уверяет издание.

Ранее MWM привел слова Сингха, согласно которому С-400 «изменила правила игры» в конфликте между Индией и Пакистаном.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Белоруссия
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Турция
Продукция
40Н6
С-400 Триумф
С-500
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 07:28
  • 73
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 07:14
  • 9989
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 15:11
  • 2760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»
  • 13.08 10:23
  • 0
«Запад-2025» – плановый элемент совместной подготовки
  • 13.08 09:24
  • 2
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
  • 13.08 01:14
  • 3
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 12.08 20:57
  • 0
Ответ на "ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34"
  • 12.08 18:43
  • 0
О "коммунизме"
  • 12.08 17:52
  • 0
Ответ на "Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.08 12:51
  • 3
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 11.08 01:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)