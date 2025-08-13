Войти
Lenta.ru

Индия заявила об «изменившей правила игры» российской С-400

215
0
0
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС.

Маршал ВВС Индии Сингх: Российская система С-400 изменила правила игры

Российская система противовоздушной обороны С-400 «изменила правила игры» в конфликте между Индией и Пакистаном, заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии, главный маршал авиации Амар Прит Сингх. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

Командующий индийскими ВВС рассказал о боевых действиях 7 -10 мая между Пакистаном и Индией и о роли систем С-400 и самолетов Rafale в конфликте. «Система С-400, которую мы недавно приобрели, кардинально изменила ситуацию... Дальность поражения этой системы не позволяла их самолетам приблизиться к рубежу, с которого они могли бы применить свое оружие типа "воздух-земля" большой дальности, такое как их планирующие бомбы», — сказал офицер.

По его словам, благодаря С-400 российского производства было уничтожено минимум пять пакистанских истребителей и один крупный самолет. Последний, по оценке Сингха, был сбит с расстояния около 300 километров, что является «крупнейшим когда-либо зафиксированным уничтожением цели ракетой типа "земля-воздух", о котором мы можем говорить».

Издание подчеркивает, что заявление индийского маршала подтверждает, что Нью-Дели получили С-400 с новейшими ракетами типа «земля-воздух» 40Н6, которые имеют дальность поражения 400 километров. Данная система, отмечает издание, для наведения может использовать современные радиолокационные станции или бортовой радар Н011М истребителя Су-30МКИ.

Журнал пишет, что возможность предоставления Индии полного доступа к российскому истребителю пятого поколения Су-57 снизит интерес Нью-Дели к покупке европейской военной техники, в частности, французских истребителей Rafale.

Ранее польский портал Defence24 написал, что Западу следует сделать все, чтобы Индия выбрала программу Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), предполагающую создание индийского истребителя пятого поколения, а не приобретение российского самолета Су-57.

Также в августе MWM заметил, что давление США на Индию вынудило ее отказаться от американского истребителя F-35 в пользу российского Су-57, который является единственно доступным для Нью-Дели на мировом рынке боевым самолетом пятого поколения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
США
Продукция
40Н6
F-35
Rafale
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 15:01
  • 9942
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.08 14:56
  • 68
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 13.08 14:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 12:11
  • 2760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 11:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»
  • 13.08 07:23
  • 0
«Запад-2025» – плановый элемент совместной подготовки
  • 13.08 06:24
  • 2
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
  • 12.08 22:14
  • 3
Чуть было не упустив Трампа, Путин все же добился идеальной встречи (The New York Times, США)
  • 12.08 17:57
  • 0
Ответ на "ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34"
  • 12.08 15:43
  • 0
О "коммунизме"
  • 12.08 14:52
  • 0
Ответ на "Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.08 09:51
  • 3
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 10.08 22:37
  • 1
Вместо санкций Дональд Трамп объявил о проведении саммита с Россией (The Economist, Великобритания)
  • 10.08 02:58
  • 1
О "левых", "правых", и России (в разных ее ипостасях)
  • 10.08 02:46
  • 0
Ответ на "Британия готовит России новую угрозу из стратосферы"