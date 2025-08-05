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На Западе признали победу Су-57 над F-35 в Индии

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

MWM: Давление США на Индию вынудило ее отказаться от F-35 в пользу Су-57

Давление США на Индию вынудило ее отказаться от американского истребителя F-35 в пользу российского Су-57, который является единственно доступным для Дели на мировом рынке боевым самолетом пятого поколения. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Западное издание прокомментировало публикацию агентства Bloomberg, согласно которой Индия отказалась от приобретения F-35, поскольку рассчитывает закупать истребитель с условием передачи технологий и развертывания производства внутри страны. Также журнал приводит мнение маршала авиации в отставке Анила Чопры, согласно которому «выбор надежного партнера, который не будет оказывать чрезмерного давления, имеет решающее значение» в определении того, с кем Дели будет сотрудничать.

Журнал напоминает, что индийская сторона, желая получить истребитель пятого поколения, выбирала между F-35 и Су-57, при этом из-за санкционной политики США второй победил первый на рынке Индии. «Это делает Су-57 фактически единственным вариантом для закупки самолетов пятого поколения в ближайшей перспективе», — говорится в публикации.

В июле издание сообщило, что возможный отказ Индии от покупки американского истребителя пятого поколения F-35 в пользу российского самолета Су-57 объясняется надежностью России в качестве партнера.

В том же месяце журнал сообщил, что Дели может модернизировать российские истребители пятого поколения, установив на них радары собственного производства Virupaksha вместо российских N036.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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