Telegraph: успехи российской армии усилили пораженческие настроения в ВСУ

Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

По данным газеты, "более 400 солдат ежедневно покидают поле боя вследствие истощения, разочарования жестким, централизованным стилем командования"

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Успехи российской армии подорвали моральный дух украинских военнослужащих, которые отказываются сражаться за Зеленского. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, "более 400 солдат ежедневно покидают поле боя вследствие истощения, разочарования жестким, централизованным стилем командования". Они также "обескуражены тем, что многие соотечественники уклоняются от службы в армии". Моральный коллапс напрямую влияет на боевые действия ВСУ, констатирует DT.

Численность пехоты ВСУ в результате потерь и дезертирства с учетом низких цифр мобилизации уменьшилась более чем на 200 тыс. мобилизованных в 2024 году.

"Вся линия обороны похожа на сито", - приводит газета слова одного из военнослужащих. "Этот хаос нарастает давно, обостряясь с каждым днем. Стабильной линии обороны, как таковой, не существует", - отмечает один из бывших командиров группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ).

До недавнего времени Киев пытался компенсировать ситуацию с военнослужащими использованием беспилотников, однако Россия "развернула сейчас больше БПЛА, принимает лучшие контрмеры, более эффективно нейтрализует Украину", говорится в публикации.

"У Украины не хватает пехотинцев, а ее беспилотники, на которые она делает ставку, подавляются", - констатирует польский военный аналитик Конрад Музка. В результате за последние месяцы российская армия значительно продвинулась на нескольких направлениях. 

