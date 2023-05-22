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ТАСС

Новая станция наблюдения за БЛА получила возможность работы от пауэрбанка

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БПЛА
БПЛА.
Источник изображения: D-Russia.ru

Генеральный директор АО "Навигатор" Сергей Бабуров сообщил, что устройство стоит около 100 тыс. рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Новая наземная станция ADS-Bee для автоматического наблюдения за беспилотными летательными аппаратами (БЛА), разработанная специалистами института авиационного приборостроения "Навигатор" (АО "Навигатор"), стоит порядка 100 тыс. рублей и способна работать, получая энергию от обычного пауэрбанка. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор компании Сергей Бабуров.

"Отдельная особенность этой системы в том, что она, в отличие от дорогостоящих аналогов, которые стоят десятки млн рублей, стоит порядка 100 тыс. рублей, то есть существенно меньше. Устройство получает питание по технологии POE (Power over Ethernet - технология, позволяющая передавать удаленному устройству электрическую энергию через стандартную витую пару в сети Ethernet - прим. ТАСС). При этом станция может работать и от обычного пауэрбанка", - сказал он.

По словам Бабурова, система была специально разработана для наблюдения за БЛА, которые летают ближе к поверхности земли. "То есть не для самолетов, которые летают за облаками, а мы с вами говорим о нижнем воздушном пространстве, которое в основном эксплуатируется беспилотными воздушными судами", - добавил гендиректор АО "Навигатор".

Новую разработку представили на стенде компании в рамках выставки HeliRussia 2023 в МВЦ "Крокус Экспо". 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ИТ
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