ВКС РФ получили партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С

Истребители прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома завода к месту базирования

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России получили партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С, изготовленных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод вышел на ритмичный темп производства самолетов в рамках программы текущего года. Это вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России. Комсомольчане в установленные сроки выполняют свои обязательства по поставкам новой авиационной техники и трудятся над созданием новых партий серийных истребителей Су-35 и Су-57", - приводят в пресс-службе ОАК слова гендиректора корпорации Юрия Слюсаря.

Там добавили, что истребители прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома завода к месту базирования.