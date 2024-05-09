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ТАСС

ВКС РФ получили партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С

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Многоцелевой истребитель Су-35С
Многоцелевой истребитель Су-35С.
Источник изображения: Фото: РОСТЕХ

Истребители прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома завода к месту базирования

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России получили партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С, изготовленных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод вышел на ритмичный темп производства самолетов в рамках программы текущего года. Это вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России. Комсомольчане в установленные сроки выполняют свои обязательства по поставкам новой авиационной техники и трудятся над созданием новых партий серийных истребителей Су-35 и Су-57", - приводят в пресс-службе ОАК слова гендиректора корпорации Юрия Слюсаря.

Там добавили, что истребители прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома завода к месту базирования. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-35
Су-35С
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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