Как в действительности будет выглядеть российская победа (Responsible Statecraft, США)

RS: военное преимущество на Украине станет для России рычагом давления на Запад

России не нужна военная победа на Украине, ведь это может вызвать агрессивную реакцию со стороны Запада, утверждает автор статьи для RS. По его мнению, Москве лучше воспользоваться своим преимуществом на поле боя в качестве рычага давления на переговорах.

Марк Эпископос

Политика администрации Байдена по Украине, при всей ее непоследовательности, руководствуется как минимум одним четко выраженном принципом: нельзя позволить, чтобы Россия победила. Это мнение широко разделяют союзники США на другом берегу Атлантики. “У меня есть четкая стратегическая цель, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью. — Нельзя, чтобы на Украине победила Россия”.

Но даже в этом, казалось бы, консенсусе есть большая ложка дегтя: не обсуждается всерьез вопрос, как будет выглядеть такая победа России. Вместо этого дискуссия вращается вокруг паникерских прогнозов, которые скорее путают карты, чем раскрывают истинные намерения и возможности России. “Кто станет притворяться, что Россия на этом остановится? Кто поручится за безопасность других ее соседей —Молдавии, Румынии, Польши, Литвы и других?” — риторически спросил Макрон, повторив ничем не подкрепленную мысль, что конечная цель России — напасть на страны НАТО.

Хотя победа России в этом конфликте в целом действительно противоречит интересам США, более пристальное рассмотрение возможных сценариев московского эндшпиля показывает, что полная победа, даже если считать ее в принципе достижимой, не в интересах России — и что российское руководство ее не ждет и, вероятно, даже не стремится.

По мнению западных официальных лиц, Москва может одержать военную победу, просто победив Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя. На первый взгляд такая трактовка военных целей Москвы представляется весьма разумной, но столь упрощенная формулировка конфликта не выдерживает более пристального рассмотрения.

Что на самом деле произойдет, если украинские рубежи рухнут (перспектива отнюдь не неизбежная и с каждым днем все менее отдаленная) и российские войска сомнут ВСУ?

Даже если украинские силы потерпят окончательный разгром на линии фронта, осада таких городов, как Харьков и Запорожье, не говоря уже о Киеве и Одессе, окажется чрезвычайно затруднительной. Месяцы затяжных боев за гораздо менее значимые Мариуполь и Артемовск (Бахмут) можно считать душераздирающей прелюдией.

Даже краткосрочная оккупация всей Украины обойдется России непомерно дорого — не говоря уже о продолжительной или вовсе на неопределенный срок. К тому же Запад наверняка сделает все возможное, чтобы увеличить затраты Москвы, и будет финансировать и координировать партизанскую деятельность по всей Украине, особенно в западной ее части. В конце концов, тому есть исторический прецедент в лице Украинской повстанческой армии (УПА)*, чьи отдельные очаги сопротивлялись советской власти в течение пяти лет после окончания Второй мировой войны.

Перед вводом российских войск некоторые комментаторы призывали западных лидеров превратить конфликт в “путинский Афганистан”, отводя в нем украинским партизанам роль моджахедов 1980-х годов. Эти предложения были отложены в долгий ящик, поскольку украинское правительство не рухнуло в первые же роковые недели, однако факт остается фактом: любая попытка России взять под контроль всю Украину наверняка повлечет за собой затяжную противоповстанческую кампанию с ужасными издержками.

Крах Украины также усугубляет риск прямого столкновения между Россией и Западом. Фактическая граница между восточной Польшей и занятой Россией западной Украиной станет опасным очагом напряженности, где без рабочих каналов разрядки прямо на восточном фланге НАТО может разразиться “горячая” война.

И не то чтобы такая война обязательно будет непреднамеренной со стороны Запада: полный крах Украины наверняка вызовет призывы стран Прибалтики и минимум нескольких крупных европейских держав к прямому вмешательству, будь то в виде экспедиционного корпуса НАТО или “коалиции желающих” из отдельных членов альянса. Тот же Макрон открыто и неоднократно заявлял, что Запад не должен исключать прямую военную интервенцию. Хотя его предложение решительно забраковали США и Германия, можно рассчитывать, что политический нажим с целью “сделать хоть что-нибудь”, чтобы остановить Россию, в Европе и США лишь усилится, если поражение Киева станет неизбежным.

Кремль прекрасно осознаёт, что не сможет в одностороннем порядке достичь своих военных целей, независимо от успехов на поле боя. Его цели действительно простираются далеко за рамки Украины, хотя и не так, как себе представляют Макрон и администрация Байдена. Ничто не предвещает, что у Москвы есть намерение развязывать захватнические войны против Польши, Прибалтики или других стран НАТО, но она, безусловно, попытается выжать массу стратегических уступок из США и их союзников в таких областях, как запрет на дальнейшее расширение НАТО на восток и ограничение на размещение сил вдоль восточного фланга альянса.

Таким образом, российские боевые действия на Украине вписываются в более обширную стратегию принуждения Кремля против Запада, хотя и совсем не очевидно, как именно завоевание Украины приблизит Москву к получению желаемых уступок. Крах ВСУ, безусловно, вызовет в западных столицах переполох. Однако трудно себе представить, чтобы эта паника преобразилась в готовность администрации Байдена и других западных лидеров заключить столь масштабную договоренность в области безопасности, к которой стремится Москва.

Учитывая политическую заинтересованность нынешних западных правительств в военных успехах Украины, наоборот, есть вероятность того, что крах Украины повлечет за собой противоположную реакцию и отобьет у западных лидеров всякую охоту к предметным обсуждениям с Москвой.

Проще говоря, Россия мало что выиграет и многое потеряет от “победы” на Украине, если под ней подразумевать оккупацию всей страны. Вместо этого у России есть стимул воспользоваться своими крепнущими преимуществами как рычагом на переговорах с Западом. В свете всего вышесказанного Кремль уже намекал на создание на Украине демилитаризованных буферных зон вне российского контроля.

Что бы ни произошло на поле боя в ближайшие недели и месяцы, Москва затеяла нечто, что не может завершить в одностороннем порядке. Это дает США огромные рычаги влияния и позволит определить контуры прекращения боевых действий. Однако Вашингтон и союзники должны воспользоваться ими уже сейчас, чтобы положить конец конфликту на оптимальных – из всех возможных – условиях как для Запада, так и для Украины.

_________________________________________

* Запрещенная в России экстремистская организация

Марк Эпископос — научный сотрудник Института ответственного государственного управления имени Квинси, специалист по Евразии. Адъюнкт-профессор Мэримаунтского университета, имеет докторскую степень по истории Американского университета и степень магистра международных отношений Бостонского университета