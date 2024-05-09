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ТАСС

Танки Abrams и Leopard стали самыми популярными трофеями в соцмедиа РФ

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Танк Abrams M1A1
Танк Abrams M1A1.
Источник изображения: Сергей Булкин/ ТАСС

Тройку лидеров замыкает боевая машина пехоты M2A2 Bradley производства США, набравшая более 7,7 тыс. упоминаний в соцмедиа, свидетельствуют результаты исследования Brand Analytics

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Трофейные танки Abrams M1A1 и Leopard 2A6, выставленные на Поклонной горе в Москве, стали самыми обсуждаемыми экспонатами на этой выставке среди пользователей социальных медиа в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Brand Analytics, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Главными экспонатами - и на самой выставке, и в соцмедиа - стали танки Abrams M1A1 (США) и Leopard 2A6 (Германия). Лидер по упоминаниям - американский танк, его русскоязычные пользователи соцмедиа обсуждали активнее всего (18,2 тыс. сообщений). Немецкий танк - на втором месте (15,7 тыс. сообщений). Тройку лидеров замыкает боевая машина пехоты M2A2 Bradley производства США, набравшая более 7,7 тыс. упоминаний в соцмедиа", - отмечается в исследовании.

Помимо Leopard, в список 15 самых обсуждаемых единиц трофейной техники также попала боевая машина пехоты Marder 1А3 (6,6 тыс.), оказавшись на четвертом месте.

Следующие строчки заняли три экспоната производства Великобритании - бронеавтомобили Husky (2,96 тыс) и Mastiff (2,96 тыс.), а также бронетранспортер Saxon AT105 (12,2 тыс.). Также в рейтинг вошли турецкий бронеавтомобиль Kirpi (1,8 тыс.), австралийский бронеавтомобиль Bushmaster (1,6 тыс.), украинский БМПТ "Азовец" (1,4 тыс.) и бронеавтомобиль Mamba Mk2 EE производства ЮАР (1,4 тыс.).

Исследователи проанализировали более 650 млн публичных русскоязычных сообщений пользователей в социальных медиа в период с 1 по 7 мая 2024 года. Среди сообщений было выявлено 80,9 тыс. упоминаний единиц техники, представленной на Поклонной горе.

Танк Abrams M1A1

Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС


О выставке

1 мая на Поклонной горе открылась выставка захваченной в ходе спецоперации техники ВСУ. Всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники, значительную часть которой составляет продукция стран НАТО. В частности, российские военные доставили на площадку такие образцы, как немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113 и бронемашину MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, шведскую БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины, например американскую ремонтно-эвакуационную машину M88А1. Кроме того, на выставке представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили "Козак", танки Т-72 и Т-64.

Также в шатрах на выставке представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, снаряжение украинских военнослужащих, средства связи, противотанковые комплексы, мины, беспилотники. Там же на мультимедийных экранах демонстрируются кадры поражения в ходе СВО выставленной бронетехники. Для удобства посетителей на выставке также разместили информационные стенды с данными о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, о месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими.

  

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
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ЮАР
Продукция
Bradley
Kirpi
Leopard-2
M1 Abrams
M113 БТР
БМПТ Рамка-99
Т-72
Компании
BMC
Проекты
CV-90
NATO
БПЛА
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