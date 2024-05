Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)

Экс-сотрудник Пентогона Коффлер: Запад лжет о намерении Путина напасть на НАТО

Администрация Байдена осведомлена, что у Москвы нет планов нападать на государства НАТО, пишет Newsweek. Автор статьи, экс-сотрудница разведки Пентагона, занимавшаяся Россией, уверена: вашингтонские элиты осознанно лгут своим избирателям и грабят их, отбирая последние деньги на спонсирование ВСУ.

Ребека Коффлер

Главная причина, по которой мы продолжаем накачивать Украину миллиардами долларов и оружием, явно превращая ее в очередной Афганистан, якобы состоит в следующем. Если мы не станем это делать, Путин победным маршем пройдет по Европе, напав на какого-нибудь члена НАТО вроде Польши или прибалтийских государств. В этом случае Америке придется отправлять войска, чтобы отразить российское наступление и защитить европейцев. Именно об этом неустанно говорят политики из вашингтонского истэблишмента и их собратья из средств массовой информации, пытаясь убедить американский народ и дальше расставаться со своими заработанными упорным трудом деньгами. Даже спикер Майк Джонсон, в качестве рядового конгрессмена выступавший против финансирования украинской армии — и тот недавно одобрил очередной колоссальный пакет внешней помощи на 95 миллиардов долларов, основная часть которой предназначена для Киева.

"Я думаю, что Владимир Путин продолжит свой марш по Европе, если ему позволить, — сказал Джонсон, обосновывая свое решение потратить еще 61 миллиард долларов на вооруженный конфликт, из которого, по мнению серьезных аналитиков, Украина не может выйти победительницей. "Думаю, дальше он может пойти на Прибалтику. Думаю, он может вступить в открытое противостояние с Польшей или с одним из наших союзников по НАТО", — продолжил Джонсон.

Но правда ли это?

Факты свидетельствуют о том, что такие доводы в пользу опустошения американской казны и арсеналов являются следствием полного непонимания образа мыслей Путина и российской стратегии безопасности — и отражают некомпетентность нашего аппарата национальной безопасности. А в худшем случае — это ложь, которую по какой-то причине скармливают американскому народу.

Вот почему вероятность нападения Путина на члена НАТО крайне невелика.

Многие на Западе видят в Путине безрассудного диктатора с имперскими амбициями. Я всю свою карьеру в разведке посвятила изучению и анализу путинского мышления, российской военной доктрины и стратегии национальной безопасности, и должна сказать: да, Путин типичный российский самодержец — но он абсолютно рационален.

Путин ввел войска на Украину, претворяя в жизнь собственную версию доктрины Монро, чтобы не дать Киеву вступить в НАТО, а также чтобы восстановить стратегическую буферную зону, на которую Россия веками делала ставку в своей стратегии безопасности. Ни один здравомыслящий военачальник не допустит, чтобы вражеский альянс разместил свои войска на границе его страны протяженностью 1 600 километров.

Путин никогда не скрывал свои цели на Украине, а также в других бывших советских республиках, таких как Белоруссия, Молдавия и Грузия. В каждом своем публичном выступлении, в каждом официальном письменном документе российский руководитель совершенно четко заявлял, что постсоветские государства, включая Украину, закрыты для западного влияния, а их принятие в Североатлантический альянс Россия расценит как нарушение красных линий.

Более того, во всех документах Российской Федерации по стратегическому планированию, таких Концепция внешней политики, Стратегия национальной безопасности, военная доктрина и так далее, во всех их новых редакциях с 2000, а в некоторых случаях с 1993 года, изложены стратегические цели Москвы по реинтеграции постсоветских соседей в наднациональный альянс, который Москва называет Евразийским союзом.

И напротив — ни в одном официальном российском документе, ни в одном официальном выступлении Путина, ни в одном заявлении Кремля на тему доктрины нет и намека на планы "интеграции" или силового захвата члена НАТО.

Служа в разведывательном управлении министерства обороны, будучи одним из трех главных специалистов в вопросах российской доктрины и стратегии, а также работая в национальной секретной службе ЦРУ, я имела доступ к самым засекреченным данным, в том числе под грифом "совершенно секретно". Эти документы были маркированы специальными кодовыми обозначениями и красными пометками, указывающими на то, что их содержание предназначено только для президента. Там не было никаких разведывательных сведений или указаний на то, что у Путина имеет какие-либо планы на Европу за пределами постсоветских государств. Мы провели множество военных игр со сценарием войны между Россией и США/НАТО, и во всех этих сценариях локальный конфликт между Россией и одним из ее постсоветских соседей перерастал в войну с США и НАТО. И ни в одном из сценариев Россия не нападала на члена НАТО, если не считала его частью своей стратегической буферной зоны.

Более того, ни в одной из ежегодных оценок угроз нашего разведывательного сообщества, которые открыто публикует управление директора национальной разведки, включая оценку за 2024 год, нет указаний на то, что Путин планирует нападение на члена НАТО.

Если бы такая разведывательная информация существовала, можно быть уверенным, что ее бы незамедлительно рассекретили. Разве власть предержащие не хотят, чтобы американский народ был согласен с ними и продолжал финансировать наши бесконечные войны? Разведывательные службы в последние годы рассекречивали даже самые деликатные сведения, если это соответствовало целям политического истэблишмента. Они также регулярно устраивали утечки информации в СМИ левого толка, такие как Washington Post и New York Times.

Напротив, некоторые оценки американской разведки противоречат нарративу вашингтонских бонз о намерении Путина напасть на какое-то из государств-членов НАТО. Такое нападение на члена альянса несомненно заставит его применить статью 5 о коллективной обороне, которая предусматривает развертывание натовских войск в целях защиты страны-члена, подвергшегося нападению. Утверждения о том, будто Путину хочется повоевать с НАТО, недвусмысленно опровергаются разведывательным сообществом, которое в своей ежегодной оценке угроз за 2024 год сделало следующее заявление: "Россия наверняка не хочет прямого военного конфликта с американскими и натовскими войсками, и продолжит асимметричную деятельность, которая, по ее расчетам, ниже порога глобального военного конфликта".

Приводимые ниже выдержки из оценки за 2024 год полностью опровергают предположения о том, что Россия обладает военным и экономическим потенциалом для нападения на страну НАТО и для ведения войны с альянсом:

"Российским вооруженными силам понадобится много лет на восстановление после потерь в ходе украинского конфликта большого количества боевой техники и живой силы".

"Российская армия и дальше будет сталкиваться с проблемами истощения сил, с нехваткой личного состава, с проблемами морального состояния".

"В 2024 году российский ВВП продемонстрирует скромный рост, но его долгосрочная конкурентоспособность существенно ослабла по сравнению с доконфликтным периодом".

И наконец, руководители США и НАТО еще в 2013 году, а может, и раньше знали о планах Путина восстановить российский периметр стратегической безопасности. Работая на высокой должности в американском разведывательном сообществе, я лично много раз проводила брифинги для сотрудников органов национальной безопасности из Белого дома Обамы, информируя их о намерениях Путина и о российской военной стратегии. Я также информировала многочисленных американских военачальников и чиновников из Пентагона, натовских министров и руководителей — в том числе за несколько месяцев до ввода российских войск в Крым в 2014 году.

Джо Байден в то время был вице-президентом, главным по политике в отношении Украины и архитектором неудавшейся стратегии "перезагрузки" с Россией. Он не мог не знать об этих брифингах. Если кто-то из высшего руководства США и НАТО полагал, что Путин нападет на члена НАТО, то почему они не увеличили военные расходы альянса перед началом российской военной операции в 2022 году? Большинство стран из состава Североатлантического альянса по сей день тратят менее двух процентов ВВП на оборону.

Путин — явно типичный российский правитель и плохой человек. Но он не самоубийца. И нападение на члена НАТО в его планы не входит.

Если вашингтонская элита одержима желанием и дальше финансировать бесконечную войну, доводя до нищеты простых американцев в условиях безудержной инфляции, то ей следует поискать более умные оправдания.

Автор: Ребекка Коффлер (Rebekah Koffler) — аналитик стратегической военной разведки, внештатный автор. Она ведет подкаст Censored But Not Silenced. Ребекка — автор книг "Путинский сборник сценариев" (Putin’s Playbook), "Американские большевики. Травля Дональда Трампа и советизация Америки" (American Bolsheviks: The Persecution of Donald Trump and the Sovietization of America).