Минобороны Великобритании намерено увеличить парк РСЗО

ЦАМТО, 8 мая. Минобороны Великобритании намерено увеличить парк реактивных систем залпового огня M-270. Об этом в ответе на запрос члена парламента страны сообщил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж.

Согласно информации Д.Картлиджа, в настоящее время на вооружении ВС Великобритании состоит 26 боеготовых реактивных систем залпового огня (РСЗО), включая пусковые установки и ремонтно-восстановительные машины. Кроме того, в резерве имеется еще 50 РСЗО, которые должны пройти модернизацию.

На сегодняшний день получено разрешение на проведение модернизации 69 установок, общая стоимость которой оценивается в 481 млн. фунтов стерлингов. Кроме того, выделено финансирование в размере 158 млн. фунтов стерлингов на модернизацию еще 16 систем, включая закупку избыточных РСЗО в других странах. В результате общий парк РСЗО составит 85 ед. Парк РСЗО будет модернизирован четырьмя траншами. При этом последние поставки планируется завершить к 2030 году.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2021 года командование Сухопутных войск Великобритании объявило, что приступает к реализации пятилетней программы модернизации 44 имеющихся гусеничных реактивных систем залпового огня M-270B1 MLRS.

M-270 – тяжелая гусеничная самоходная пусковая установка, которая оснащается двумя транспортно-пусковыми контейнерами, в каждом из которых находится шесть неуправляемых или управляемых 227-мм РС, либо одна оперативно-тактическая ракета ATACMS.

Программа модернизации, в частности, включает оборудование M-270 новой бронированной кабиной, усовершенствование шасси, пускового механизма, а также систем связи и управления огнем. После модернизации пусковые установки смогут выполнять пуск новой ОТР PrSM, а также управляемых РС увеличенной дальности ER GMLRS. Первая РСЗО ВС Великобритании прошла модернизацию и капитальный ремонт в сентябре 2023 года.