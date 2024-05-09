Войти
ЦАМТО

Минобороны Великобритании намерено увеличить парк РСЗО

482
0
0
Реактивные системы залпового огня M270 MLRS
Реактивные системы залпового огня M270 MLRS.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 8 мая. Минобороны Великобритании намерено увеличить парк реактивных систем залпового огня M-270. Об этом в ответе на запрос члена парламента страны сообщил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж.

Согласно информации Д.Картлиджа, в настоящее время на вооружении ВС Великобритании состоит 26 боеготовых реактивных систем залпового огня (РСЗО), включая пусковые установки и ремонтно-восстановительные машины. Кроме того, в резерве имеется еще 50 РСЗО, которые должны пройти модернизацию.

На сегодняшний день получено разрешение на проведение модернизации 69 установок, общая стоимость которой оценивается в 481 млн. фунтов стерлингов. Кроме того, выделено финансирование в размере 158 млн. фунтов стерлингов на модернизацию еще 16 систем, включая закупку избыточных РСЗО в других странах. В результате общий парк РСЗО составит 85 ед. Парк РСЗО будет модернизирован четырьмя траншами. При этом последние поставки планируется завершить к 2030 году.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2021 года командование Сухопутных войск Великобритании объявило, что приступает к реализации пятилетней программы модернизации 44 имеющихся гусеничных реактивных систем залпового огня M-270B1 MLRS.

M-270 – тяжелая гусеничная самоходная пусковая установка, которая оснащается двумя транспортно-пусковыми контейнерами, в каждом из которых находится шесть неуправляемых или управляемых 227-мм РС, либо одна оперативно-тактическая ракета ATACMS.

Программа модернизации, в частности, включает оборудование M-270 новой бронированной кабиной, усовершенствование шасси, пускового механизма, а также систем связи и управления огнем. После модернизации пусковые установки смогут выполнять пуск новой ОТР PrSM, а также управляемых РС увеличенной дальности ER GMLRS. Первая РСЗО ВС Великобритании прошла модернизацию и капитальный ремонт в сентябре 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
GMLRS
Похожие новости
08.08.2012
Lockheed Martin поставила 20000-ю ракету GMLRS
28.11.2011
Некорректное сравнение
15.12.2010
«Локхид Мартин» провела испытания ракеты GMLRS+ с лазерной ГСН
11.11.2009
GMLRS установила новый рекорд дальности
03.10.2008
Британцы модернизировали реактивные системы залпового огня
10.07.2008
Компания "Локхид Мартин" провела испытания ракеты GMLRS увеличенной дальности
03.03.2008
Компания "Локхид Мартин" заключила с армией США контракт на производство РСЗО HIMARS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.05 14:23
  • 1219
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 12:36
  • 7
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 10:19
  • 2
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 08:50
  • 2719
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет
  • 08.05 19:03
  • 40
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 08.05 18:35
  • 1
Современные вызовы: Беларусь и Турция в глобальном контексте