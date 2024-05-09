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Военное обозрение

Украинские эксперты: Разведывательные БПЛА ВС РФ преодолевают украинскую РЭБ, залетая в тыл на большое расстояние

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные эксперты рассказали о новых возможностях используемых Вооруженными силами Российской Федерации разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Теперь они могут залетать в тыл на значительные расстояния, в том числе удаленные от линии боевого соприкосновения на 30-50 и даже 100 километров.

К данным разведывательным дронам относятся «Орлан», Zala и Supercam. С помощью беспилотников данного типа осуществляется наведение на цели ракет и артиллерии. По утверждению одного из украинских военных экспертов, БПЛА «Орлан» используются для корректировки ударов дальнобойными снарядами «Краснополь», дроны Zala – для наведения барражирующих боеприпасов «Ланцет», а Supercam – для корректировки ударов ракетами «Искандер», а также наведения реактивных систем залпового огня.

С помощью разведывательных дронов осуществляется корректировка ударов российской армии по очень значимым для ВСУ целям. Так, была уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS на расстоянии примерно в 40 километров от фронта, и зенитный ракетный комплекс Patriot на расстоянии примерно в 30 километров от линии боевого соприкосновения.

Источник изображения: topwar.ru

Кадр удара ВС РФ по аэродрому украинской военной авиации

Но были и примеры ударов на еще более дальние дистанции, включая 100 километров. Так, был нанесен удар по военному аэродрому в Днепропетровской области, который находится примерно в 100 километрах от линии фронта. Разведывательные беспилотники ВС РФ появлялись над Одесской областью.

Системы радиоэлектронной борьбы украинской армии российские беспилотные летательные аппараты обходят с помощью специальных радиомаяков. Беспилотник может следовать в режиме полной радиотишины. Он даже не контактирует с наземной станцией управления, и ничего поделать с ним системы РЭБ ВСУ не могут. Украинские военнослужащие прогнозируют дальнейшее снижение эффективности применения средств радиоэлектронной борьбы.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Patriot ЗРК
Искандер
Краснополь
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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