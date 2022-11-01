Комплекс NASAMS на Украине: особенности, тактика применения и сравнение с российскими ПВО

Рассказываем об особенностях переданных Западом Украине зенитных ракетных комплексов

Соединенные Штаты Америки передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. С таким утверждением выступил генеральный директор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, Грег Хейес в интервью телекомпании Си-эн-би-си. Всего США намерены отправить на Украину восемь таких систем.

ТАСС оценил влияние очередной западной системы вооружений, переданной Киеву, на ход специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ, а также сравнил NASAMS с современными российскими ЗРК.

Особенности NASAMS

ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System — усовершенствованная национальная система с ракетами "поверхность — воздух") малого и среднего радиуса действия совместно разработан норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. В основе комплекса — авиационные ракеты класса "воздух — воздух", адаптированные для пуска с наземной установки.

Разработка комплекса началась еще в 1990-х годах, с тех пор NASAMS несколько раз модернизировался. Официальные лица не давали комментариев относительно варианта NASAMS, поставленного Украине. В ряде СМИ высказываются предположения, что это NASAMS II, который начал разрабатываться с 2000-х годов.

По данным из открытых источников, NASAMS II — модульная распределенная система, которая может объединять до 12 пусковых установок с 6 боеготовыми ракетами на каждой, до 8 радиолокационных станций (РЛС) AN/MPQ-64F1, мобильный командный пункт и машину с электронно-оптической системой поиска и сопровождения целей. РЛС имеет инструментальную дальность обнаружения целей 120 км, а относительно малый вес (1,8 т) и небольшие габариты позволяют размещать ее на армейском внедорожнике. Количество одновременно обстреливаемых целей — до 72. Также комплексу может быть придан другой радар, совместимый с поддерживаемыми протоколами передачи информации.

В NASAMS используется управляемая авиационная ракета класса "воздух — воздух" AMRAAM AIM-120, разработанная американским концерном Raytheon совместно с компанией Hughes (позже вошла в состав Raytheon). Бортовая система управления AMRAAM состоит из автопилота с радиокомандной коррекцией курса, а также активной радиолокационной головки самонаведения (АРГСН), включающейся на конечном участке траектории, при этом поражение цели происходит в режиме "выстрелил и забыл". Производитель утверждает, что современная система управления "позволяет ракете быстро находить цели в самых сложных условиях", и заявляет, что за 30 лет эксплуатации данная ракета участвовала в боевых действиях и произвела почти 5 тыс. тестовых пусков.

Управляемая авиационная ракета класса "воздух — воздух" AMRAAM AIM-120. Источник: Vestman from Helsinki/ CC BY 2.0/ Wikimedia Commons

Сложная конструкция AMRAAM сказалась на ее стоимости: согласно анализу, проведенному военной редакцией американского интернет-издания The Drive, закупочная цена одной ракеты этого типа для Вооруженных сил США составила около $1 млн в 2021 финансовом году.

У ракеты существенно ухудшаются характеристики при запуске с наземной пусковой установки: согласно открытым данным, стартующая с авиационного носителя AIM-120 уничтожит цель на расстоянии в 120 км, а при пуске с земли — на дальности около 30 км и на высоте 15 км.

Специально для NASAMS третьего поколения разработана ракета AMRAAM-ER (Extended Range — "увеличенная дальность"), позволяющая перехватывать цели на большем расстоянии и высоте "за счет более мощного двигателя и усовершенствованных алгоритмов управления". Новая ракета несовместима с пусковыми установками предыдущих серий.

Российские аналоги

Как и в случае с зенитным ракетным комплексом средней дальности IRIS-T SLM, который Германия "подарила" Украине в октябре, "одноклассниками" NASAMS являются российские ЗРК семейства "Бук".

"Если мы говорим про "Бук-М3", то, может, по некоторым характеристикам они [с NASAMS] и совпадают, но у "Бук-М3" уже есть доказанная боевая работа. У NASAMS такой доказанной боевой работы пока нет. Поэтому сравнивать их один в один — это не совсем правильно, их нужно сравнивать в картине общевойскового боя", — прокомментировал ТАСС редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, добавив, что в связке с ЗРК малой дальности "Тор" комплекс доказал способность отражать массированные одновременные атаки авиационных систем, оперативно-тактических ракет и систем залпового огня, направленные на истощение арсенала зенитных ракет.

Самоходная установка Бук-М3. Источник: CC BY 4.0 / Минобороны России /

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов напомнил ТАСС, что новейшая российская система С-350 "Витязь" превосходит NASAMS по высоте и дальности действия. Кроме того, этот ЗРК, как и "Бук-М3", гораздо мобильнее американского. "Они прибывают на место назначения, отстреливаются и сразу покидают место. Это не дает возможности поразить их после осуществления поражения воздушных сред", — сказал Михайлов.

В начале 2022 года зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа стал первым в стране, где началось перевооружение на новейшую мобильную зенитную ракетную систему С-350 "Витязь" малой и средней дальности. Новинка разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей" несет на одной пусковой установке 12 зенитных ракет, превосходя аналогичные системы по данному параметру, и отличается повышенной помехозащищенностью радиолокационного комплекса. С-350 сопрягается со всеми средствами ПВО, может получать информацию от других комплексов и систем, работая вторым эшелоном в связке с системой ПВО С-400, увеличивая плотность зенитного огня. В зависимости от типа применяемых ракет С-350 способен поражать цели на расстоянии до 120 км и высоте до 25 км.

ЗРС С-350 «Витязь». Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

"Система получилась хорошая, компактная, все функции она выполняет с серьезным перекрытием боевых возможностей предшественников. Принципиальное отличие "Витязя" от всех других комплексов подобного класса — это возможность быстрого наведения ракет и обзора пространства. Эта система способна эффективно поражать не только существующие средства воздушного нападения, но и перспективные", — сказал генеральный директор концерна Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".

Чего ожидать от NASAMS на Украине

Эксперты скептически относятся к появлению очередной зарубежной системы ПВО у украинских военных.

Михайлов считает, что два комплекса NASAMS не позволят Украине защитить всю линию фронта, они смогут контролировать лишь участок или небольшое количество военных объектов. "Либо взять, допустим, под контроль несколько украинских городов, где сосредоточены предприятия оборонпрома, либо объекты военного назначения", — сказал он.

"Я думаю, что главная их задача — прикрывать какие-то жизненно важные объекты, которые атакуют беспилотники "Герань-2", — подтвердил Леонков.

Поставленные NASAMS не смогут защитить даже участок фронта, по оценке военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина. "Это капля в море. <…> Двумя пусковыми установками могут прикрыть только одну батарею HIMARS. Эти ЗРК не работают по нашим "Калибрам", "Искандерам", я уже не говорю про ракеты "Кинжал", — рассказал он.

В том, что главное предназначение NASAMS заключается в защите военных объектов от ударов дронов-камикадзе, интенсивность использования которых российскими войсками в последнее время возросла, уверен и Михайлов. Эксперт обратил внимание на дороговизну ракет типа AMRAAM, делающую их применение для перехвата недорогих массовых дронов нецелесообразным. "Классические ракеты типа AMRAAM стоят более $1 млн. Надо понимать, что объекты, по которым они будут работать, должны иметь соответствующую стоимость", — напомнил Михайлов. "Мы должны понимать, что без большого числа зенитных управляемых ракет NASAMS будут бесполезны. И выработать небольшой комплект можно быстро. Комплексы перестанут нести пользу", — считает он.

Схожего мнения придерживается Виджандер Такур, эксперт издания EurAsian Times, бывший пилот ВВС Индии. "В некотором смысле, продажа NASAMS — ловушка от США. Система весьма интересная, но дорогостоящая. Как только Украина вложит в нее средства, ей придется постоянно увеличивать инвестиции, чтобы обезопасить все больше и больше активов", — пишет он в аналитической статье. Эксперт обращает внимание на то, что NASAMS — система малой дальности, а значит, для прикрытия многочисленных объектов инфраструктуры Украины потребуется значительное количество ЗРК. "Скорее всего, NASAMS разворачивается для защиты украинского руководства и значимых командных и контрольных центров, а не объектов инфраструктуры", — высказывает мнение Такур.

Леонков считает, что развертывание очередного западного ЗРК на Украине следует рассматривать как испытания новинок в реальных боевых условиях. "Американцы сейчас должны определиться, какие системы войдут в будущую систему ПВО-ПРО, и я думаю, что Украина — идеальный для этого полигон", — заключил он, отметив, что именно с этим связано малое количество поставленных стране ЗРК.

Михайлов полагает, что Соединенные Штаты выделяют военные средства дозированно, не спеша поставлять более мощные комплексы типа Patriot, так как понимают, что российские войска все равно найдут способ их уничтожить, что ляжет тенью на репутацию американского оборонно-промышленного комплекса. Поэтому западные страны присылают на Украину комплексы, которые, с одной стороны, являются современными, но, с другой, не могут произвести кардинальных изменений в ходе военных действий.

"Американцы тоже понимают, что Россия пока не использует свой полный набор наступательных вооружений, которые могла бы использовать, если бы речь шла не об Украине, а далеком от нас политически и социально государстве. Поэтому, понимая это, они обнадеживают украинцев, но сами на внутреннем уровне понимают, что Украина эту войну не выиграет", — заключил Михайлов.

Виктор Бодров