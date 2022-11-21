"Главный дирижер на поле боя": как применяется артиллерия России в зоне спецоперации

Рассказываем о современных образцах российской артиллерии
Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации применяют в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине все виды артиллерийской и ракетной техники из состава Сухопутных войск — самоходные и буксируемые гаубицы и минометы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) всех калибров, а также оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) с баллистическими и крылатыми ракетами. Это следует из анализа сообщений Минобороны РФ.
По случаю Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается в России 19 ноября, ТАСС собрал данные о боевом применении российских образцов ствольной и реактивной артиллерии в спецоперации, а также о перспективах их развития.
Ствольная артиллерия
В спецоперации с российской стороны участвуют буксируемые 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", "Гиацинт-Б" и Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, а также 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира". Кадры их боевого применения неоднократно распространяло военное ведомство. Огонь из данных орудий ведется преимущественно с закрытых позиций.
|Расчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео.
|Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Помимо этого, ВС РФ применяют самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С", "Акация" и "Мста-С" калибра 152 мм, "Гвоздика" калибра 122 мм и 120-миллиметровую 2С9 "Нона".
Артиллеристы оказывают огневую поддержку российским мотострелковым и десантно-штурмовым подразделениям, поражают бронетехнику и пункты управления противника, успешно участвуют в контрбатарейной борьбе с артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ). В октябре Минобороны РФ рассказало о расчетах "Гиацинтов-С", которые уничтожили батарею 155-миллиметровых американских гаубиц М-777.
Российские артиллеристы используют и вооружение еще большего калибра — самоходные 203-миллиметровые пушки большой мощности 2С7 "Пион" и ее модернизированные варианты 2С7М "Малка", а также единственные в мире самоходные минометы калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан". Последние способны отправить снаряд массой 130 кг на расстояние до 18 км. Столь мощные образцы артиллерийского вооружения используют для поражения вражеской бронетехники, а также разрушения хорошо укрепленных оборонительных сооружений, которые не могут быть уничтожены орудиями меньшего калибра.
РСЗО
В боевых действиях в рамках СВО применяется известная РСЗО "Град" калибра 122 мм. Российское военное ведомство описывало сценарий ее применения — артиллеристы наносят удары по разведанным целям, затем вступают в бой танки Т-72, уничтожая бронетехнику ВСУ, а штурмовые группы блокируют и захватывают позиции противника.
|Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г».
|Источник: Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Применяется и модернизированный вариант "Града" — РСЗО "Торнадо-Г", поступающие в части ВС РФ в рамках гособоронзаказа. От предшественника систему отличает повышенное могущество боеприпасов, увеличенная дальность стрельбы (до 40 км), автоматизированные средства наведения и прицеливания, современная аппаратура топопривязки и навигации. По своей боевой эффективности "Торнадо-Г" превосходит возможности РСЗО "Град" в 2,5–3 раза.
|Боевая стрельба расчетов реактивной системы залпового огня «Ураган» Центрального военного округа по живой силе и легкобронированной технике ВСУ в ходе военной спецоперации.
|Источник: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Калибр 220 мм представлен в спецоперации системой "Ураган". Пусковая установка имеет 16 направляющих, максимальная дальность стрельбы — 34 км. РСЗО ведет огонь по районам сосредоточения украинских сил, командным пунктам и укреплениям, участвует в контрбатарейной борьбе.
Так, в октябре Министерство обороны РФ опубликовало видеорепортаж, рассказывающий о расчете РСЗО "Ураган", заместитель командира которой поразил свыше 100 целей. Благодаря работе установки было обеспечено продвижение российских штурмовых групп и мотострелковых подразделений.
|Реактивная система залпового огня "Смерч" калибра 300 мм.
|Источник: EPA/SANTI DONAIRE
Наиболее крупнокалиберной РСЗО в зоне операции является 300-миллиметровая установка "Смерч", способная поражать цели на дальности до 70 км. Пусковая установка имеет 12 направляющих, вес каждого снаряда — 800 кг. Расчеты системы наносят удары по сосредоточению украинской военной техники и вооружения, складам боеприпасов.
ОТРК
Достаточно успешно и эффективно в ходе спецоперации ВС РФ на Украине применяются ОТРК "Искандер-М". Они предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км важных целей — ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродроме. Комплекс оснащается двумя основными типами ракет: квазибаллистической 9М723 с модулями радиоэлектронной борьбы для постановки радиопомех и возможностью управления на всей траектории полета и крылатой Р-500, способной автоматически огибать рельеф местности при полете на малой высоте, что делает ее малоуязвимой для систем противовоздушной обороны.
|Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес точный удар баллистической ракетой по военной инфраструктуре ВСУ, цель была ликвидирована.
|Источник: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
В качестве примера эффективного применения "Искандера" можно назвать прямое попадание его ракеты в августе в украинский воинский эшелон в Днепропетровской области. Тогда было уничтожено более 200 следовавших в Донбасс резервистов ВСУ, а также десять единиц военной техники.
Использование БЛА и высокоточных боеприпасов
|Российский БПЛА «Орлан-10».
|Источник: invoen.ru
С начала спецоперации на Украине российские артиллеристы широко используют беспилотные летательные аппараты (БЛА) для корректировки огня. Главком Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная Звезда" перечислил комплексы с БЛА, которые хорошо себя зарекомендовали в СВО: "Орлан-10", "Орлан-30" и "Элерон-3".
|БПЛА "Элерон-3СВ".
|Источник: http://tass.ru/
Самоходные 152-миллиметровые артустановки "Мста-С" ведут огонь по целям ВСУ высокоточными корректируемыми снарядами с лазерным наведением из состава комплекса "Краснополь". Минобороны РФ заявило о применении БЛА для целеуказания — как правило, бронированной техники или укрепления. "Краснополь" позволяет уничтожить цель прямым попаданием с первого выстрела.
|Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь».
|Источник: Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
По данным источников ТАСС, помимо "Краснополя" применяются и сверхточные несбиваемые управляемые 120-миллиметровые мины "Грань" и артиллерийские снаряды 122 мм "Китолов".
Редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с ТАСС рассказал, что отечественным оборонно-промышленным комплексом (ОПК) разработан и используется на Украине управляемый снаряд "Краснополь-2". Также военный эксперт напомнил, что у Вооруженных сил РФ имеется система "Торнадо-С" с высокоточным снарядом, которую называют аналогом американского HIMARS ("Хаймарс"). "Ракета комплекса "Торнадо-С" летит на дальность 120 км, а "Хаймарсы" применяются на дальности порядка 80 км. А результат примерно один и тот же, то есть точно поражаются объекты", — сказал Леонков.
Перспективы развития артиллерийских комплексов
"Локальные конфликты в Сирии, Нагорном Карабахе и <...> в зоне специальной военной операции показывают, что артиллерия является основным видом поражения и уничтожения объектов, живой силы противника и бронетехники. Я уже не говорю о ракетных системах, системах залпового огня", — высказал мнение Леонков.
|Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ".
|Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
В августе Министерство обороны РФ подписало контракт на поставку в войска новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ" с необитаемым боевым отделением. САУ оснащена современной пушкой калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.
В рамках опытно-конструкторских работ завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, среди которых самоходные артиллерийские орудия "Мальва" и "Флокс", самоходный миномет "Дрок". Также идет модернизация высокоточных боеприпасов.
Редактор издания "Арсенал Отечества" отметил, что в артиллерийские войска все чаще входят высокоточные комплексы, которые работают не только как самостоятельная боевая единица, но и в составе разведывательно-ударных комплексов. При этом средства разведки передают координаты, а по ним наносится огневое поражение высокоточными боеприпасами или оперативно-тактическими ракетными комплексами.
"Все это говорит о том, что артиллерия остается главным дирижером на поле боя, то есть в современном общевойсковом бою, но при этом совершенствуется. Совершенствование идет как раз в сторону создания высокоточных комплексов, когда артиллерийские системы, системы залпового огня и ракетные комплексы будут использовать высокоточные боеприпасы, которые позволят меньшим расходом их получать лучшие результаты", — заключил Леонков.
Подготовил Виктор Бодров