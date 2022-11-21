"Главный дирижер на поле боя": как применяется артиллерия России в зоне спецоперации

Рассказываем о современных образцах российской артиллерии

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации применяют в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине все виды артиллерийской и ракетной техники из состава Сухопутных войск — самоходные и буксируемые гаубицы и минометы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) всех калибров, а также оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) с баллистическими и крылатыми ракетами. Это следует из анализа сообщений Минобороны РФ.

По случаю Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается в России 19 ноября, ТАСС собрал данные о боевом применении российских образцов ствольной и реактивной артиллерии в спецоперации, а также о перспективах их развития.

Ствольная артиллерия

В спецоперации с российской стороны участвуют буксируемые 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", "Гиацинт-Б" и Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, а также 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира". Кадры их боевого применения неоднократно распространяло военное ведомство. Огонь из данных орудий ведется преимущественно с закрытых позиций.

Расчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео. Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Помимо этого, ВС РФ применяют самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С", "Акация" и "Мста-С" калибра 152 мм, "Гвоздика" калибра 122 мм и 120-миллиметровую 2С9 "Нона".

Артиллеристы оказывают огневую поддержку российским мотострелковым и десантно-штурмовым подразделениям, поражают бронетехнику и пункты управления противника, успешно участвуют в контрбатарейной борьбе с артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ). В октябре Минобороны РФ рассказало о расчетах "Гиацинтов-С", которые уничтожили батарею 155-миллиметровых американских гаубиц М-777.

Российские артиллеристы используют и вооружение еще большего калибра — самоходные 203-миллиметровые пушки большой мощности 2С7 "Пион" и ее модернизированные варианты 2С7М "Малка", а также единственные в мире самоходные минометы калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан". Последние способны отправить снаряд массой 130 кг на расстояние до 18 км. Столь мощные образцы артиллерийского вооружения используют для поражения вражеской бронетехники, а также разрушения хорошо укрепленных оборонительных сооружений, которые не могут быть уничтожены орудиями меньшего калибра.

РСЗО

В боевых действиях в рамках СВО применяется известная РСЗО "Град" калибра 122 мм. Российское военное ведомство описывало сценарий ее применения — артиллеристы наносят удары по разведанным целям, затем вступают в бой танки Т-72, уничтожая бронетехнику ВСУ, а штурмовые группы блокируют и захватывают позиции противника.

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». Источник: Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Применяется и модернизированный вариант "Града" — РСЗО "Торнадо-Г", поступающие в части ВС РФ в рамках гособоронзаказа. От предшественника систему отличает повышенное могущество боеприпасов, увеличенная дальность стрельбы (до 40 км), автоматизированные средства наведения и прицеливания, современная аппаратура топопривязки и навигации. По своей боевой эффективности "Торнадо-Г" превосходит возможности РСЗО "Град" в 2,5–3 раза.

Боевая стрельба расчетов реактивной системы залпового огня «Ураган» Центрального военного округа по живой силе и легкобронированной технике ВСУ в ходе военной спецоперации. Источник: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Калибр 220 мм представлен в спецоперации системой "Ураган". Пусковая установка имеет 16 направляющих, максимальная дальность стрельбы — 34 км. РСЗО ведет огонь по районам сосредоточения украинских сил, командным пунктам и укреплениям, участвует в контрбатарейной борьбе.

Так, в октябре Министерство обороны РФ опубликовало видеорепортаж, рассказывающий о расчете РСЗО "Ураган", заместитель командира которой поразил свыше 100 целей. Благодаря работе установки было обеспечено продвижение российских штурмовых групп и мотострелковых подразделений.

Реактивная система залпового огня "Смерч" калибра 300 мм. Источник: EPA/SANTI DONAIRE

Наиболее крупнокалиберной РСЗО в зоне операции является 300-миллиметровая установка "Смерч", способная поражать цели на дальности до 70 км. Пусковая установка имеет 12 направляющих, вес каждого снаряда — 800 кг. Расчеты системы наносят удары по сосредоточению украинской военной техники и вооружения, складам боеприпасов.

ОТРК

Достаточно успешно и эффективно в ходе спецоперации ВС РФ на Украине применяются ОТРК "Искандер-М". Они предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км важных целей — ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродроме. Комплекс оснащается двумя основными типами ракет: квазибаллистической 9М723 с модулями радиоэлектронной борьбы для постановки радиопомех и возможностью управления на всей траектории полета и крылатой Р-500, способной автоматически огибать рельеф местности при полете на малой высоте, что делает ее малоуязвимой для систем противовоздушной обороны.

Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес точный удар баллистической ракетой по военной инфраструктуре ВСУ, цель была ликвидирована. Источник: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В качестве примера эффективного применения "Искандера" можно назвать прямое попадание его ракеты в августе в украинский воинский эшелон в Днепропетровской области. Тогда было уничтожено более 200 следовавших в Донбасс резервистов ВСУ, а также десять единиц военной техники.

Использование БЛА и высокоточных боеприпасов

Российский БПЛА «Орлан-10». Источник: invoen.ru

С начала спецоперации на Украине российские артиллеристы широко используют беспилотные летательные аппараты (БЛА) для корректировки огня. Главком Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная Звезда" перечислил комплексы с БЛА, которые хорошо себя зарекомендовали в СВО: "Орлан-10", "Орлан-30" и "Элерон-3".

БПЛА "Элерон-3СВ". Источник: http://tass.ru/

Самоходные 152-миллиметровые артустановки "Мста-С" ведут огонь по целям ВСУ высокоточными корректируемыми снарядами с лазерным наведением из состава комплекса "Краснополь". Минобороны РФ заявило о применении БЛА для целеуказания — как правило, бронированной техники или укрепления. "Краснополь" позволяет уничтожить цель прямым попаданием с первого выстрела.

Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь». Источник: Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По данным источников ТАСС, помимо "Краснополя" применяются и сверхточные несбиваемые управляемые 120-миллиметровые мины "Грань" и артиллерийские снаряды 122 мм "Китолов".

Редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с ТАСС рассказал, что отечественным оборонно-промышленным комплексом (ОПК) разработан и используется на Украине управляемый снаряд "Краснополь-2". Также военный эксперт напомнил, что у Вооруженных сил РФ имеется система "Торнадо-С" с высокоточным снарядом, которую называют аналогом американского HIMARS ("Хаймарс"). "Ракета комплекса "Торнадо-С" летит на дальность 120 км, а "Хаймарсы" применяются на дальности порядка 80 км. А результат примерно один и тот же, то есть точно поражаются объекты", — сказал Леонков.

Перспективы развития артиллерийских комплексов

"Локальные конфликты в Сирии, Нагорном Карабахе и <...> в зоне специальной военной операции показывают, что артиллерия является основным видом поражения и уничтожения объектов, живой силы противника и бронетехники. Я уже не говорю о ракетных системах, системах залпового огня", — высказал мнение Леонков.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ". Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

В августе Министерство обороны РФ подписало контракт на поставку в войска новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ" с необитаемым боевым отделением. САУ оснащена современной пушкой калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

В рамках опытно-конструкторских работ завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, среди которых самоходные артиллерийские орудия "Мальва" и "Флокс", самоходный миномет "Дрок". Также идет модернизация высокоточных боеприпасов.

Редактор издания "Арсенал Отечества" отметил, что в артиллерийские войска все чаще входят высокоточные комплексы, которые работают не только как самостоятельная боевая единица, но и в составе разведывательно-ударных комплексов. При этом средства разведки передают координаты, а по ним наносится огневое поражение высокоточными боеприпасами или оперативно-тактическими ракетными комплексами.

"Все это говорит о том, что артиллерия остается главным дирижером на поле боя, то есть в современном общевойсковом бою, но при этом совершенствуется. Совершенствование идет как раз в сторону создания высокоточных комплексов, когда артиллерийские системы, системы залпового огня и ракетные комплексы будут использовать высокоточные боеприпасы, которые позволят меньшим расходом их получать лучшие результаты", — заключил Леонков.

Подготовил Виктор Бодров